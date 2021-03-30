Киев для возобновления сотрудничества с МВФ должен выполнить свои обязательства - Марченко

Министр финансов Сергей Марченко заявляет, что для возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом Украина должна вернуться к своим обязательствам перед МВФ.

Как передает Укринформ, об этом он сказал в эфире телеканала "НАШ".

В частности, по словам министра, это обязательства по восстановлению прав НАПК, восстановлению независимости НАБУ, проведения судебной реформы, вопросам рынков газа и электричества. Это те обязательства, которые подписаны в последнем меморандуме, акцентировал Марченко.

Также Марченко прокомментировал состояние бюджета в 2020 году, отметив, что в прошлом году было обеспечено выполнение бюджета как по расходам, так и по доходам. Перевыполнение бюджета по доходам составило 50 миллиардов гривень, заявил министр финансов.

По словам Марченко, перевыполнение бюджета позволило уменьшить необходимость заимствований. Украина заняла на 50 миллиардов меньше и это позволило уменьшить дефицит бюджета, отметил он.

Как сообщал Укринформ, Совет директоров МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую программу stand-by для Украины, рассчитанную на 18 месяцев, с общим финансированием 5 млрд долларов США. Украина 12 июня получила первый и пока что единственный транш в размере 2,1 млрд долларов.

В период с декабря прошлого года до 13 февраля МВФ проводил пересмотр программы Stand-by, однако соглашения на уровне персонала достигнуто не было. Украина, со своей стороны, пообещала принять необходимые меры для завершения пересмотра программы МВФ.