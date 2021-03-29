Дефицит госбюджета Украины в феврале составил 15 млрд грн - Госказначейство

Дефицит государственного бюджета в феврале составил 14,9 млрд млрд грн, за январь-февраль этот показатель увеличился до 20,66 млрд грн, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Согласно ее данным, в феврале дефицит общего фонда госбюджета составил 18,16 млрд грн, тогда как за два месяца этого года дефицит общего фонда возрос до 28,66 млрд грн по сравнению с планом в 49,3 млрд грн на этот период.

По данным Госказначейства, в феврале заимствования составили 37,5 млрд грн, в том числе внешние - 135 млн грн. Погашения в минувшем месяце достигли 27,8 млрд грн, из них почти 2,5 млрд грн - по внешним обязательствам.

В то же время за январь-февраль заимствования составили 77,7 млрд грн, в том числе 74,3 млрд грн по общему фонду. Внешние заимствования за два месяца 2021 года составили 480,6 млн грн, погашения по внешним обязательствам - 3,58 млрд грн.

Приватизация в стране принесла в январе-феврале 326 млн грн при плане 780 млн грн, свидетельствуют данные казначейства.

Как указала ГКСУ, доходы госбюджета за два месяца составили 143,5 млрд грн, в том числе 124,8 млрд грн по общему фонду при плане на этот период в 120 млрд грн, расходы - 164,33 млрд грн, по общему фонду - 154,59 млрд грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,854 млрд грн по общему фонду, расходы - 1,32 трлн грн и 1,183 трлн грн соответственно.

