Для строительства евроколеи рассматривают несколько источников финансирования - Минфин

Для проектов строительства железнодорожной колеи европейского стандарта (евроколеи) между крупными городами Украины рассматриваются несколько источников финансирования.

Как передает Укринформ, об этом рассказал заместитель министра финансов Александр Кава в интервью "НВ Бизнес", сообщает пресс-служба ведомства.

"На сегодняшний день рассматриваются несколько источников финансирования для этих (строительства евроколеи - авт.) проектов: непосредственно за счет Укрзализныци, за счет кредитов, которые будут выплачиваться государством, а также за счет государственного бюджета", - сказал Кава.

Он отметил, что проекты строительства высокоскоростных железных дорог, как правило, не окупаются в чистом виде, однако они придают мощный импульс социально-экономическому развитию регионов и страны в целом.

По словам Кавы, о возможности и целесообразности реализовывать такие проекты можно будет говорить после подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) - документа, который позволит оценить существующие и перспективные пассажиропотоки, маршруты, очередность их запуска, а также стоимость и сроки реализации проекта. В этом году планируется начать работу по подготовке ТЭО.

"Евроколею для Украины целесообразно начинать развивать на железнодорожных маршрутах, соединяющих приграничные украинские города с европейскими железными дорогами. Более того, в Украине уже есть участки железной дороги с шириной колеи 1 435 мм. Например, из Польши евроколея доходит до Ковеля, а из Венгрии и Словакии через Чоп до Мукачево", - пояснил заместитель министра.

Он добавил, что евроколею от Чопа планируется продлить до Ужгорода, что позволит запустить прямые поезда в Прагу, Братиславу, Вену, Мюнхен, Бухарест, Софию и другие европейские города. В 2021 году из государственного бюджета предусмотрено финансирование подготовки проектной документации для этого строительства.

Кроме того, в Украине запланировано строительство хабов пересадки с украинской колеи на европейскую во Львове, Ужгороде, Ковеле и Черновцах.

Как сообщал Укринформ, заместитель министра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович во время всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура» рассказал, что проект высокоскоростного железнодорожного сообщения в Украине начнут воплощать в жизнь уже в 2021 году. Планируется, что первая такая железнодорожная евроколея соединит город Львов со странами Европы.

По словам Абрамовича, если сейчас путь от Киева до Львова, а это 611 км, можно преодолеть за 5 часов, то при условии реализации этого проекта время можно будет сократить до 2 час. 40 мин.