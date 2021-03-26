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Упрощение при прохождении таможенных процедур: издан первый сертификат АЭО в Украине
22:28 26.03.2021 |
В Украине издан первый сертификат Авторизованного экономического оператора (АЭО), подтверждающий право на использование упрощений при прохождении таможенных процедур. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Гостаможслужбы.
"Сегодня в Министерстве финансов Украины состоялось вручение первого в Украине сертификата авторизованного экономического оператора (АЭО). Статус АЭО приобрела компания ПАО „Джей Ти Интернешнл Украина", которая получила авторизацию АЭО в Украине в соответствии с практикой и стандартами ЕС", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сертификат подтверждает право на использование упрощений при прохождении таможенных процедур. Внедрение программы АЭО является одним из первых евроинтеграционных шагов Украины в таможенной сфере.
"Таможенные органы не должны быть барьером при пересечении границы. Эта практика уходит в прошлое. Мы поддерживаем честный бизнес и максимально облегчаем таможенные процедуры для добросовестных импортеров и экспортеров. Статус АЭО - высшая ступень доверия таможни к предприятиям в виде предоставления им специальных упрощений и преимуществ при осуществлении таможенных формальностей", - отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.
В свою очередь, председатель Гостаможслужбы Павел Рябикин отметил: "АЭО - это программа сотрудничества таможни и бизнеса. Таможня доверять добродетельным предпринимателям. Программа Авторизованного экономического оператора переводит это доверие в практическую плоскость. Кроме того, сертификат № 1 документально удостоверяет, что Украина выполнила одно из своих обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС - ввела программу Авторизованного экономического оператора".
Так, программа АЭО введена Всемирной таможенной организацией в 2005 году путем принятия рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли. На сегодня программы АЭО реализованы в 97 странах мира. Еще 20 - их внедряют.
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