На должность главы налоговой службы претендуют 9 кандидатов

Национальное агентство по вопросам государственной службы опубликовало список кандидатов, участвующих в конкурсе на должность главы Государственной налоговой службы.

Как свидетельствует документ, к участию в конкурсе допустили 9 человек:

* действующий руководитель ГНС Алексей Любченко;

* бывший глава Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгений Бамбизов;

* генеральный директор ПАО "Украинская финансовая жилищная компания" Василий Шкураков;

* заместители председателя ГНС Наталья Рубан и Евгений Олейников;

* бывший начальник Главного управления ГФС в Киеве Дмитрий Зенин;

* экс-глава столичного отделения Фонда госимущества Александр Кучеренко;

* сотрудник Главного управления ГНС в Закарпатской области Василий Симчера;

* сотрудник "Укртрансгаза" Вячеслав Федоров.

Напомним, конкурс на занятие должности главы Государственной налоговой службы был объявлен с 18 марта.

Налоговый оклад чиновника будет составлять 29,4 тыс. грн, также предусмотрены надбавка за ранг и другие доплаты, надбавки, премии и дополнительные стимулирующие выплаты в соответствии с законодательством.

Среди должностных обязанностей - осуществление полномочий руководителя ГНС, реализация госполитики в сфере государственной налоговой политики.

Кандидат должен иметь степень высшего образования не ниже магистра, общий стаж работы не менее 7 лет.

Среди требований также опыт работы на должностях госслужбы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или на руководящих должностях в сферах государственной налоговой политики не менее 3 лет.

Кандидат также должен свободно владеть украинским языком, а также английским или французским.