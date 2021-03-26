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На должность главы налоговой службы претендуют 9 кандидатов
15:32 26.03.2021 |
Национальное агентство по вопросам государственной службы опубликовало список кандидатов, участвующих в конкурсе на должность главы Государственной налоговой службы.
Как свидетельствует документ, к участию в конкурсе допустили 9 человек:
* действующий руководитель ГНС Алексей Любченко;
* бывший глава Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгений Бамбизов;
* генеральный директор ПАО "Украинская финансовая жилищная компания" Василий Шкураков;
* заместители председателя ГНС Наталья Рубан и Евгений Олейников;
* бывший начальник Главного управления ГФС в Киеве Дмитрий Зенин;
* экс-глава столичного отделения Фонда госимущества Александр Кучеренко;
* сотрудник Главного управления ГНС в Закарпатской области Василий Симчера;
* сотрудник "Укртрансгаза" Вячеслав Федоров.
Напомним, конкурс на занятие должности главы Государственной налоговой службы был объявлен с 18 марта.
Налоговый оклад чиновника будет составлять 29,4 тыс. грн, также предусмотрены надбавка за ранг и другие доплаты, надбавки, премии и дополнительные стимулирующие выплаты в соответствии с законодательством.
Среди должностных обязанностей - осуществление полномочий руководителя ГНС, реализация госполитики в сфере государственной налоговой политики.
Кандидат должен иметь степень высшего образования не ниже магистра, общий стаж работы не менее 7 лет.
Среди требований также опыт работы на должностях госслужбы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или на руководящих должностях в сферах государственной налоговой политики не менее 3 лет.
Кандидат также должен свободно владеть украинским языком, а также английским или французским.
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