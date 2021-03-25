Пользование недрами: на аукцион выставили 11 спецразрешений

Государственная служба геологии и недр выставила на электронные торги участки с залежами графита, янтаря, глины, подземных вод, гранита и мигматита.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Госгеонедр.

"31 марта 2021 года Государственная служба геологии и недр Украины проведет аукционы по продаже 11 специальных разрешений на пользование недрами. На торги выставлены разрешения на добычу глины, гранита, мигматита, подземных минеральных лечебных и технических вод. Также предлагаются лицензии на геологическое изучение, в том числе опытно-промышленную разработку участков подземных питьевых и минеральных вод. Три янтароносных участка можно будет приобрести с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки с дальнейшей добычей", - говорится в сообщении.

Глава Государственной службы геологии и недр Украины Ромах Опимах заметил, что это уже шестые электронные торги, которые состоятся в этом году.

"Результатом предыдущих пяти является продажа 43 специальных разрешений на пользование недрами, цена реализации которых выросла в среднем в полтора раза по сравнению с начальной. Ожидаемые поступления в госбюджет составляют более 75 миллионов гривень", - сказал Опимах.

Отмечается, что Госгеонедра регулярно проводят е-аукционы, предлагают рынку только интересные объекты. Так, 9 лотов из 11, по которым запланированы ближайшие торги, номинированы недропользователями, 2 - инициированы из Инвестиционного атласа.

"Мы подготовили для выставления на аукцион и опубликовали в Атласе два участка с залежами графита. По одному из них - Городнявскому участку Буртинского месторождения - торги состоятся в следующую среду. Специальное разрешение на добычу графита и подземных технических вод предлагается на 20 лет. Стартовая цена лота - более 21 миллион гривень. Мы ожидаем интересную борьбу, в результате которой цена продажи объекта может возрасти в несколько раз", - анонсирует глава Госгеонедр.

По запасам графита Украина занимает второе место в мире. Государственным балансом учтены 6 месторождений, разрабатывается Завальевское и готовится к разработке Балаховское.

Отмечается, что служба подготовила для вынесения на электронные торги около 400 объектов недропользования и опубликовала в Инвестиционном атласе недропользователя. Предложения доступны онлайн на официальном веб-сайте Госгеонедр.

Как сообщал Укринформ, глава Госгеонедр Роман Опимах отмечал, что в 2020 году сумма поступлений от продажи спецразрешений составила 826 млн грн, а в 2021 году планируется привлечь не менее 750 млн грн по результатам электронных торгов.