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Арахамия пообещал «похоронить» законопроект о 7 признаках трудовых отношений
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал «похоронить» законопроект №5054 «О семи признаках трудовых отношений» и не дать парламенту за него проголосовать.
"Участие в "Дия City" добровольное. Я хочу сейчас публично пообещать: я нашел законопроект №5054 про семь признаков трудовых отношений, и мы точно сделаем так, чтобы "похоронить" этот законопроект в Верховной Раде. Это в моих компетенциях, и если это будет действительно трудно сделать, я лично зарегистрирую десяток тысяч правок, и мы это точно "похороним" в Верховной Раде", - заявил он в ходе онлайн-конференции по проекту закона Украины №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики Украины" (о "Дия.City").
Он также уточнил, что ряд IT-компаний опасаются влияния законопроекта №5054 на работу "Дия Сити", однако, по его мнению, этого не произойдет.
Арахамия подчеркнул, что Министерство цифровой трансформации Украины также поддерживает такую позицию по законопроекту про "семь признаков трудовых отношений".
"Дия.City" - это виртуальная зона, которая распространяется на всю страну. И действительно, участие в ней - добровольное", - подтвердил он.
Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации на заседании 17 марта решил направить на рассмотрение парламента проект закона Украины №4303 о "Дия City" в новой редакции.
Как отмечается в сообщении комитета, распространенном в четверг, Верховной Раде также рекомендуется при первом чтении принять документ за основу.
Ранее Минцифры заявляло о намерении запустить проект "Дия City" в начале 2021 года. Ведомство за три-четыре года с внедрением "Дия Сити" планирует увеличить объем рынка IT-сектора и креативной индустрии до $11-12 млрд.
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