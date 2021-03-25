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Два отеля оплатили лицензию на открытие легальных казино. Бюджет получил 72 млн грн
08:35 25.03.2021 |
Государственная казначейская служба подтвердила оплату 32 млн грн от компании Примум за получение лицензии на открытие казино в отеле Gagarinn Hotel в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) на своей Facebook странице.
"Отель Gagarinn - это первое заведение, внутри которого оператор может организовать легальное казино", - говорится в сообщении.
КРАИЛ также подтвердила и оплату второй лицензии: компания Небула Геймс перевела на счета казначейства 32 млн грн за право открыть казино во львовском отеле Grand Hotel Lviv. Казино будет размещаться на втором этаже отеля.
КРАИЛ одобрила выдачу лицензий на открытие казино компаниям Примум и Небула Геймс в начале марта. Остальным претендентам, включая отель Kharkiv Palace Hotel Александра Ярославского, было отказано в получении лицензии.
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