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Кабмин разрешил покрывать кассовые разрывы госбюджета за счет Казначейства
08:31 25.03.2021 |
Кабинет министров на заседании в среду, 24 марта, внес изменения в Положение о Государственной казначейской службе Украины.
Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.
Согласно проекту решения, документом предложено предусмотреть полномочия Казначейства для осуществления покрытия временных кассовых разрывов общего фонда государственного бюджета.
Согласно действующей редакции, Казначейство может осуществлять покрытие временных кассовых разрывов только местных бюджетов и Пенсионного фонда.
Кроме того, решением Кабмина внесены изменения в части осуществления Казначейством перечисления средств между видами доходов и бюджетных средств, которые ошибочно или излишне были зачислены в государственный или местные бюджеты через единый счет. Такое перечисление будет осуществляться по представлению Налоговой службы.
Как сообщалось, по данным Пенсионного фонда, его задолженность по займам перед Госказначейством, пролученным для покрытия временных кассовых разрывов, выросла в прошлом году на 13,9 млрд грн - с 49,2 млрд грн на начало 2020 года до 62,1 млрд грн на 1 января 2021 года.
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