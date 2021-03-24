Украина в ТОП-10 мирового рейтинга производства чугуна

В январе-феврале 2021 г. Украина выплавила 3,51 млн тонн чугуна, что делает ее десятой в мировом рейтинге производителей этой продукции.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные ассоциации Worldsteel, сообщает объединение предприятий "Укрметаллургпром".

По данным Worldsteel, в январе-феврале 2021 г. в мире произведено 234, 46 млн тонн чугуна (219,15 млн тонн доменным способом и 15,31 млн тонн прямым восстановлением). Это на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Первое место в мировом производстве чугуна по-прежнему принадлежит Китайской Народной Республике, металлурги которой за два месяца 2021 г. произвели 144, 75 млн тонн этой продукции (на 6,4% больше, чем за январь-февраль 2020 года). Доля китайского чугуна в мировом производстве составляла 61,7%.

Второе место среди мировых производителей чугуна в январе-феврале 2021 г. сохранила Индия (19,21 млн тонн, на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года), третье - Япония (11,49 млн тонн, на 7,5 % меньше), четвертое - Россия (8,59 млн тонн, на 3,2% меньше), пятое - Южная Корея (7,84 млн тонн, на 3,3% больше).

Украина по итогам января-февраля 2021 г. заняла десятое место среди 38 мировых производителей чугуна, выплавив за этот период 3,51 млн тонн данной продукции, на 4,5% больше, чем за январь-февраль 2020 года.

Мировая выплавка стали за 2 месяца 2021 г. составила 314, 99 млн тонн, что на 6,6% больше, чем за январь-февраль 2020 года. Лидером среди мировых производителей этой продукции также является Китайская Народная Республика, где за указанный период произвели 174, 99 млн тонн стали (на 12,9% больше, чем за январь-февраль 2020 года). Доля КНР в мировом производстве стали составляла 55,6%.

За Китаем в ТОП-5 производителей стали идут: Индия (19,39 млн тонн, на 3,4% больше по сравнению с январем-февралем 2020 года), Япония (15,40 млн тонн, на 4,7% меньше), США (13,27 млн тонн, на 9,9% меньше) и Россия (12,07 млн тонн, на 0,2% меньше).

Среди 62 стран-производителей стали Украина по итогам января-февраля 2021 г. заняла двенадцатое место, выплавив 3,51 млн тонн стали, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как сообщал Укринформ, по данным Worldsteel, Украина по итогам 2020 г. заняла девятое место среди 40 мировых производителей чугуна, выплавив за этот период 20,42 млн тонн данной продукции, на 1,8% больше, чем за 2019 год. Среди производителей стали Украина по итогам 2020 г. поднялась на одиннадцатое место, выплавив 20,62 млн тонн стали, что на 1,1% меньше, чем за 2019 год.