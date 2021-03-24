Кабмин одобрил пересчет с 1 марта ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве

"Правительством принято решение о пересчете в 2021 году размера ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.
Отмечается, что пересчет ежемесячных страховых выплат таким лицам будет проводиться с 1 марта с применением коэффициента 1,11. Это позволит увеличить размер ежемесячных страховых выплат более чем для 200 тыс. чел.
Выплаты будут увеличены в среднем на 437,5 грн (с 3 976,8 грн до 4 414,3 грн).