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Кабмин одобрил отчет о выполнении бюджета-2020 с самым большим дефицитом за 10 лет
15:46 24.03.2021 |
Кабинет министров Украины одобрил отчет о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Дефицит госбюджета составил 217 611 млн гривен.
Согласно документу, бюджет выполнен по доходам в сумме 1076 027 млн гривен, по расходам - 1288 121,3 млн гривен, по объему возврата кредитов - 9 517,2 млн гривен и по объему предоставления кредитов - 15 033,9 млн гривен с дефицитом в сумме 217 611 млн гривен.
Напомним, по данным Счетной палаты, несмотря на перевыполнение плана доходов государственного бюджета за 2020 год, расходы были меньше плана на 67,3 млрд грн, или на 5%.
Из-за невыполнения плана расходов дефицит госбюджета составил 217 млрд грн, что на 83,4 млрд грн (27,8%) меньше плана и в пределах установленного в законе предельного объема - 298 млрд грн. Однако в сравнении с 2019 годом дефицит государственного бюджета вырос в 2,7 раза и стал самым большим за последние десять лет.
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