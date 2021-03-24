Украина в феврале сократила выплавку стали на 2% к февралю-2020, сохранив 12-е место в рейтинге Worldsteel

Украина по итогам работы металлургических предприятий в феврале 2021 года сократила производство стали на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 1,675 млн тонн, сохранив 12-е место (на уровне декабря), в рейтинге 64 стран - основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).

В феврале зафиксировано наращивание выплавки стали к февралю-2020 в половине стран первой десятки, кроме Индии, Японии, США, РФ и Германии.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам февраля-2021 выглядит следующим образом: Китай (83,046 млн тонн, рост на 10,9% к февралю-2020), Индия (9,146 млн тонн, падение на 3,1%), Япония (7,472 млн тонн, падение на 5,6%), США (6,298 млн тонн, падение на 10,9%), РФ (5,730 млн тонн, снижение на 1,3%), Южная Корея (5,483 млн тонн, "плюс" 1,2%), Германия (3,097 млн тонн, снижение на 10,4%), Турция (3,020 млн тонн, рост на 5,9%), Бразилия (2,845 млн тонн, рост на 3,8%) и Иран (2,3 млн тонн, рост на 11,5%).

Далее следуют Италия (2,074 млн тонн, рост на 1,6%), Украина (1,675 млн тонн, падение на 2%), Тайвань (КНР, 1,625 млн тонн, снижение на 7,1%), Вьетнам (1,580 млн тонн, рост на 17,9%) и Мексика (1,410 млн тонн, "плюс" 0,2%).

В целом в феврале текущего года выплавка стали возросла на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 150,168 млн тонн.

За два месяца текущего года первая десятка стран-производителей стали выглядит так: Китай (174,990 млн тонн, рост на 12,9%), Индия (19,389 млн тонн, рост на 3,4%), Япония (15,398 млн тонн, снижение на 4,7%), США (13,272 млн тонн, "минус" 9,9%), РФ (12,071 млн тонн, меньше на 0,2%), Южная Корея (11,525 млн тонн, рост на 3,3%), Турция (6,418 млн тонн, рост на 9,4%), Германия (6,402 млн тонн, "минус" 2,6%), Бразилия (5,849 млн тонн, рост на 7,3%) и Иран (4,950 млн тонн, рост на 10,8%).

Далее следуют Италия (3,966 млн тонн, больше на 1,2%), Украина (3,514 млн тонн, "минус" 1,1%), Тайвань (КНР, 3,425 млн тонн, "минус" 3,4%), Вьетнам (3,320 млн тонн, рост на 32%) и Мексика (2,969 млн тонн, рост на 2%).

В целом за два месяца 2021 года 64 страны произвели 314,990 млн тонн стали, что на 6,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, за 2020 год первая десятка стран-производителей стали выглядела следующим образом: Китай (1 млрд 52,999 млн тонн, рост на 5,2%), Индия (99,570 млн тонн, "минус" 10,6%), Япония (83,194 млн тонн, снижение на 16,2%), РФ (73,4 млн тонн, рост на 2,6%), США (72,690 млн тонн, "минус" 17,2%), Южная Корея (67,121 млн тонн, падение на 6%), Турция (35,763 млн тонн, "плюс" 6%), Германия (35,658 млн тонн, "минус" 10%), Бразилия (30,971 млн тонн, падение на 4,9%) и Иран (29,030 млн тонн, больше на 13,4%).

Далее следовали Украина (20,616 млн тонн, "минус" 1,1%), Тайвань (КНР, 20,570 млн тонн, "минус" 6,3%), Италия (20,2 млн тонн, падение на 12,9%), Вьетнам (19,5 млн тонн, рост на 11,6%) и Мексика (16,854 млн тонн, снижение на 8,3%).

В целом за 2020 год 64 страны произвели 1 млрд 829,140 млн тонн стали, что на 0,9% меньше, чем за 2019 год.