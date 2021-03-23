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Число умерших в Украине в январе-2021 к январю-2020 выросло на 7,7% - Госстат
21:34 23.03.2021 |
Число умерших в Украине в январе 2021 года составило 57,72 тыс., что на 7,7% больше, чем в январе 2020 года, сообщила Государственная служба статистики.
До этого пять месяцев подряд динамика этого показателя ухудшалась: в августе 2020 года число умерших было на 3,9% больше, чем в августе годом ранее, в сентябре - на 15,4%, в октябре - на 17,5%, в ноябре - 35%, в декабре - на 42,9%.
Госстат уточнил, что COVID-19 в январе стал причиной смерти 3,92 тыс. чел. по сравнению с 6,18 тыс. в декабре, тогда как в январе прошлого года эта причина в статистике отсутствовала.
В то же время по сравнению с январем прошлого года в январе этого в 2,4 раза выросло число смертей от гриппа и пневмонии - до 1,5 тыс., хотя это и ниже показателя декбаря-2020 в 2,3 тыс.
В то же время Госстат зафиксировал снижение на 14,2% умерших от новообразований (до 6,11 тыс.) и на 8,4% - от внешних причин (до 2,53 тыс.).
Основной причиной смерти в Украине остается болезни системы кровообращения - 37,62 тыс., или 65,2% от всех случаев, в том числе ишемическая болезнь сердца - 26,36 тыс. По сравнению с январем прошлого года число умерших от них увеличилось соответственно на 3,5% и 5,2%.
Число новорожденных в январе-2021 сократилось по сравнению с январем-2020 на 21,5% - до 21,93 тыс., что ниже и декабрьского показателя в 24,56 тыс.
Согласно данным Госстата, в целом население Украины на 1 января 2021 года оценивалось в 41 млн 554,84 тыс. чел., что на 325,07 тыс., или на 0,8% меньше, чем годом ранее.
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