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Спрос на земельные участки под Киевом вырос на 3,5% с февраля - АСНУ
12:10 23.03.2021 |
Спрос на земельные участки под застройку под Киевом вырос на 3,5% с февраля, сообщила председатель Киевского городского отделения АСНУ Елена Гайдамаха агентству "Интерфакс-Украина".
"Цены остаются в пределах декабря: стоимость земельных участков под частную застройку составляет от $900 до $2500 за сотку в зависимости от их расположения. Однако рост спроса позволяет ожидать, что уже во второй половине апреля стоимость земли под застройку может вырасти в среднем на 1,5-2%", - сказала она.
Эксперт также отметила стабильность цен на нежилые (коммерческие) помещения в составе жилых комплексов на первичном и вторичном рынках Киева. По словам Елены Гайдамахи, в среднем они составляют от $800 до $1400 за кв. м, в центральной части столицы стоимость таких помещений значительно дороже - от $2 тыс. за кв. м.
"Оживление рынка, так же, как и определенные паузы, связанные, например, с карантином, влияют почти одинаково на все сегменты. Мы ожидаем существенного оживления рынка, но уже по завершении жесткого карантина", - подытожила она.
Созданная в 1995 году Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины - ведущая профильная общественная организация страны, объединяющая представителей из 25 регионов страны в 32 городах. На сегодняшний день членами АСНУ уже есть более 2000 профессиональных риэлторов, а отделения открыты практически во всех областях Украины.
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