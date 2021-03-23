Финансовые новости
- |
- 23.03.21
- |
- 18:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕБА предлагает передать полномочия по контролю за ремонтом вагонов от «Укрзализныци» Госслужбе по безопасности на транспорте
11:02 23.03.2021 |
Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) обратилась в Министерство инфраструктуры Украины с предложением после завершения реформирования "Укрзализныци" передать полномочия по контролю за ремонтом вагонов Государственной службе Украины по безопасности на транспорте.
Как сообщается на сайте ЕБА, ассоциация просит Мининфраструктуры обратить внимание на ситуацию, которая сложилась с безопасностью на железнодорожных путях. В частности, речь идет о необходимости соблюдения всеми владельцами грузовых вагонов сроков выполнения плановых ремонтов вагонов.
"Принимая во внимание важность безопасности на железной дороге, эксперты комитета по логистике ЕБА считают необходимым после завершения реформирования "Укрзализныци" передать полномочия по контролю за ремонтом вагонов Государственной службе Украины по безопасности на транспорте для комплексного решения этого вопроса", - подчеркивают в ЕБА.
Кроме этого, по мнению ассоциации, "Укрзализныце" нужно обеспечить капитальный ремонт и реконструкцию железнодорожных путей на ближайшие пять лет в объеме до 1000 км в год.
"В настоящее время уже по одной трети всей протяженности железнодорожных путей, а это около 8,5 тыс. км, просрочены плановые ремонты, а на 1,1 тыс. км действуют ограничения скорости", - отмечают в ассоциации.
Учитывая это, ЕБА обратилась к Мининфраструктуры с просьбой принять необходимые меры по усилению контроля со стороны "Укрзализныци" за этой ситуацией, чтобы обеспечить лучший уровень безопасности во время железнодорожных перевозок.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин обязал жителей «красной» зоны носить защитную маску на улицах и в парках
|ПриватБанк ввел лимит платежей на карту-ключ ФОП
|«Большое отмывание» ОП: Почему у Зеленского до сих пор думают, что всех переиграли
|Доллар на межбанке подешевел из-за локдауна и иностранцев, которые готовятся покупать новые ОВГЗ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Крупнейший подрядчик «Укравтодора» сменит владельца
|В США будет запущена опытная установка по скоростной добыче сверхчистого лития
|Наибольшей статьей расходов населения в прошлом году были «Продукты питания и безалкогольные напитки» - 41,0%
|Падение промпроизводства в Украине в феврале-2021 ускорилось до 4,6% из-за невисокосного года - Госстат
|Отказ от финансирования МВФ приведет к росту инфляции и ослаблению курса гривни - замглавы НБУ
|Цены на нефть падают 23 марта на «коронавирусных» новостях
|Розничные цены на бензины и дизельное топливо 23 марта продолжили рост
Это интересно
|Полиция разоблачила схему незаконной добычи драгоценных камней
|McLaren представил хардкорную версию 720S с кнопкой push-to-pass
|Злоумышленники маскируют троян под несуществующую Android-версию Clubhouse
|Alfa Romeo и Lancia получат крупные инвестиции для развития
|LG Electronics склоняется к ликвидации мобильного бизнеса
|Мошенники построили финансовую пирамиду и украли 150 миллионов, – МВД
|Lamborghini сделает управляемость важнее разгонной динамики