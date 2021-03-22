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Оборот розничной торговли Украины в январе-феврале 2021г возрос на 4,6% - Госстат
16:59 22.03.2021 |
Товарооборот розничной торговли Украины в январе-феврале 2021 года в сопоставимых ценах вырос на 4,6% по сравнению с январем-февралем 2020 года, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.
По ее данным, в феврале-2021 оборот розничной торговли по сравнению с январем вырос на 1,3%, тогда как в годовом измерении (по сравнению с февралем 2020 года) увеличился на 5,6%.
Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) за январь-февраль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го зафиксирован в Киевской (на 11,9%), Черниговской (на 8,3%), Черновицкой (на 7,8%), Одесской (на 7,7%), Запорожской (на 7,6%), Закарпатской (на 7,1%), Днепропетровской и Винницкой (на 7,0%), Тернопольской (на 6,7%), Полтавской (на 5,9%), Ивано-Франковской (на 5,0%), Луганской (на 4,4%) областях и в Киеве (на 4,0%).
Оборот розничной торговли в указанный период по сравнению с январем-февралем-2020 сократился в Черкасской (на 2,4%), Волынской (на 1,9%), Кировоградской (на 1,7%), Ривненской (на 1,2%), Харьковской (на 0,6%) областях.
Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
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