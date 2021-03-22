ВВП Украины в 2020г упал на 4% – Госстат

Реальный валовый внутренний продукт Украины в 2020 году упал на 4% после четырех лет роста, сообщил Государственная служба статистики в понедельник.

Согласно ее данным, номинальный ВВП составил 4 трлн 194,1 млрд грн, а из расчета на одно лицо – 100,47 тыс. грн.

Госстат уточнил, что изменение дефлятора в минувшем году составило 9,8%.

По данным ведомства, в первом квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом 2019 года спад составил 1,2%, во втором квартале он ускорился до 11,2%, после чего замедлился до 3,5% в третьем квартале и 0,5% – в четвертом.

Номинальный ВВП в первом квартале минувшего года был равен 854,05 млрд грн (изменение дефлятора – 5,3%), во втором – 875,34 млрд грн (5,6%), в третьем – 1 трлн 163,17 млрд грн (8,4%) и в четвертом – 1 трлн 301,539 млрд грн (17,5%).

Госстат напомнил, что в 2019 года ВВП Украины вырос на 3,2%, годом ранее – на 3,4%, а в 2017 и 2016 годах он увеличился соответственно на 2,5% и 2,4% после спада на 9,8% в 2015 году и 6,6% – в 2014 году.

Правительство в 2021 году прогнозирует рост экономики Украины на 4,6%



Валовый внутренний продукт производственным методом в 2020 году

В фактических ценах В постоянных ценах 2016г., к предыдущему году, % млн грн к итогу, % изменение объема изменение дефлятора Валовый внутренний продукт 4194102 100,0 –4,0 9,8 Сельское хозяйство, охота и лесное 388726 9,3 –11,5 23,1 Добывающая промышленность 190343 4,5 –3,1 –11,6 Перерабатывающая промышленность 425067 10,1 –6,0 5,1 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 122752 2,9 –0,9 –0,9 Водоснабжение, канализация, обращение с отходами 16451 0,4 –5,7 20,8 Строительство 120274 2,9 5,2 6,4 Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 585344 13,9 4,9 6,1 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 262408 6,3 –16,4 18,4 Временное размещение и организация питания 26907 0,6 –28,5 6,6 Информация и телекоммуникации 208427 5,0 2,3 11,5 Финансовая и страховая деятельность 132683 3,2 1,2 14,4 Операции с недвижимым имуществом 267661 6,4 1,2 9,5 Профессиональная, научная и техническая деятельность 136832 3,3 –12,0 9,9 Деятельность в сфере административного обслуживания 59356 1,4 –12,4 8,8 Государственное управление, оборона, обязательное соцстрахование 303059 7,2 1,5 12,0 Образование 180980 4,3 –4,8 10,1 Здравоохранение и социальная помощь 113280 2,7 2,2 16,2 Искусство, спорт, развлечения, отдых 22803 0,5 –12,7 8,6 Предоставление других видов услуг 33875 0,8 –23,1 13,5 Налоги на продукты 606560 14,5 –5,7 13,6 Субсидии на продукты –9686 –0,2 –5,4 –1,3

Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.