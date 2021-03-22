ВВП Украины в 2020г упал на 4% – Госстат

Согласно ее данным, номинальный ВВП составил 4 трлн 194,1 млрд грн, а из расчета на одно лицо – 100,47 тыс. грн.
Госстат уточнил, что изменение дефлятора в минувшем году составило 9,8%.
По данным ведомства, в первом квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом 2019 года спад составил 1,2%, во втором квартале он ускорился до 11,2%, после чего замедлился до 3,5% в третьем квартале и 0,5% – в четвертом.
Номинальный ВВП в первом квартале минувшего года был равен 854,05 млрд грн (изменение дефлятора – 5,3%), во втором – 875,34 млрд грн (5,6%), в третьем – 1 трлн 163,17 млрд грн (8,4%) и в четвертом – 1 трлн 301,539 млрд грн (17,5%).
Госстат напомнил, что в 2019 года ВВП Украины вырос на 3,2%, годом ранее – на 3,4%, а в 2017 и 2016 годах он увеличился соответственно на 2,5% и 2,4% после спада на 9,8% в 2015 году и 6,6% – в 2014 году.
Правительство в 2021 году прогнозирует рост экономики Украины на 4,6%
Валовый внутренний продукт производственным методом в 2020 году
|В фактических ценах
|В постоянных ценах 2016г., к предыдущему году, %
|млн грн
|к итогу, %
|изменение объема
|изменение дефлятора
|Валовый внутренний продукт
|4194102
|100,0
|–4,0
|9,8
|Сельское хозяйство, охота и лесное
|388726
|9,3
|–11,5
|23,1
|Добывающая промышленность
|190343
|4,5
|–3,1
|–11,6
|Перерабатывающая промышленность
|425067
|10,1
|–6,0
|5,1
|Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|122752
|2,9
|–0,9
|–0,9
|Водоснабжение, канализация, обращение с отходами
|16451
|0,4
|–5,7
|20,8
|Строительство
|120274
|2,9
|5,2
|6,4
|Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|585344
|13,9
|4,9
|6,1
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|262408
|6,3
|–16,4
|18,4
|Временное размещение и организация питания
|26907
|0,6
|–28,5
|6,6
|Информация и телекоммуникации
|208427
|5,0
|2,3
|11,5
|Финансовая и страховая деятельность
|132683
|3,2
|1,2
|14,4
|Операции с недвижимым имуществом
|267661
|6,4
|1,2
|9,5
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|136832
|3,3
|–12,0
|9,9
|Деятельность в сфере административного обслуживания
|59356
|1,4
|–12,4
|8,8
|Государственное управление, оборона, обязательное соцстрахование
|303059
|7,2
|1,5
|12,0
|Образование
|180980
|4,3
|–4,8
|10,1
|Здравоохранение и социальная помощь
|113280
|2,7
|2,2
|16,2
|Искусство, спорт, развлечения, отдых
|22803
|0,5
|–12,7
|8,6
|Предоставление других видов услуг
|33875
|0,8
|–23,1
|13,5
|Налоги на продукты
|606560
|14,5
|–5,7
|13,6
|Субсидии на продукты
|–9686
|–0,2
|–5,4
|–1,3
Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.