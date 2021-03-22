Финансовые новости
- |
- 22.03.21
- |
- 18:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина впервые выплатит $38 миллионов по ВВП-варрантам, – СМИ
15:45 22.03.2021 |
31 мая 2021 года Министерство финансов Украины проведет первую выплату по ВВП-варрантам на сумму около $38 млн.
Государственная служба статистики подтвердила рост реального ВВП в 2019 году на уровне 3,2%. Это значит, что в конце мая держатели украинских VRI должны получить $38 млн.
Варрант или VRI - это ценная бумага, дающая держателю право покупать пропорциональное количество акций по оговоренной цене в течение определенного промежутка времени, как правило, по более низкой по сравнению с текущей рыночной ценой. По условиям выпуска VRI, инвесторы претендуют на часть прироста реального ВВП (с учетом инфляции), что превысит показатель в 3% в 2019-2038 годах, при условии, что номинальный ВВП (без учета инфляции) превысит $125,4 млрд.
В 2015 году Минфин Наталии Яресько выпустил варранты в обмен на списание долга в $3,7 млрд. Эту сделку часто критикуют, называя "налогом на рост" и "бомбой замедленного действия под экономикой". Можно ли считать, что в 2015-м Украина заключила крайне невыгодное для себя соглашение, читайте тут.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Вадим Денисенко: «За месяц количество людей, которые идут во внутреннюю эмиграцию, выросло на 6%»
|Правый поворот Зеленского не повлиял на избирателя Порошенко
|Позитив недели. Сенат США не забыл о $300 млн для Украины
|Привет Донбассу от Няши. Что означает новая риторика коллаборантки Поклонской
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рынок ДТ минимально «просел» в феврале
|Международный трейдер Coral Energy заменит Proton Energy Group S.A. в цепочке поставок продукции НК «Роснефть» в Украину
|Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности
|Оборот розничной торговли Украины в январе-феврале 2021г возрос на 4,6% - Госстат
|ВВП Украины в 2020г упал на 4% – Госстат
|Украина впервые выплатит $38 миллионов по ВВП-варрантам, – СМИ
Это интересно
|BMW продолжит разрабатывать ДВС, несмотря на жесткие эконормы
|Украинцев предупредили о новом виде «интимного» мошенничества: будьте осторожны
|Россиянин Крючков признал вину в подготовке кибератаки на завод Tesla
|Электроседан Lucid Air первым получит поддержку объемного звука Dolby Atmos
|В Украине пресекли работу колл-центров, похищавших деньги под предлогом вложений в криптовалюту
|Facebook представила умный браслет, который сможет управлять предстоящими очками дополненной реальности
|BMW не планирует производить собственные электромобильные батареи — CNBC