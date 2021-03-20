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Бюджет недополучил ₴2,6 миллиарда за аренду госимущества - Счетная палата
21:38 19.03.2021 |
За 2017-2020 годы госбюджет недополучил 2,6 млрд грн арендной платы за пользование государственным имуществом.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Счетной палаты.
Аудит Счетной палаты установил, что Кабинет Министров, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) и уполномоченные органы управления объектами государственной собственности не обеспечили принятия своевременных и действенных организационных решений о передаче в аренду имущества государственных предприятий, их эффективного использования и поддержания в надлежащем состоянии, стабильности и увеличение поступлений арендной платы в государственный бюджет.
В частности, обнаружено перевыполнение и невыполнение плановых показателей поступлений арендной платы в государственный бюджет. В течение 2017-2020 годов в государственный бюджет поступило лишь 5,4 млрд грн при плане (утвержденном в бюджетах на эти годы) в 7,9 млрд грн.
«Так, в 2017 и 2020 годах эти показатели не выполнены (66% и 33,7% соответственно), а в 2018 и 2019 годах (144,6% и 129,6%, соответственно) - перевыполнены», - утверждают в Счетной палате.
Аудиторы установили, что плановые показатели поступлений арендной платы определялись Минфином только на основании прогнозов Фонда госимущества или фактических поступлений за предыдущий год. При этом не учитывался индекс инфляции и не включались платежи по новым договорам аренды. Кроме того, во время карантина Кабинет Министров ввел скидки или освобождение от уплаты арендной платы за пользование государственным имуществом для определенных категорий арендаторов.
Правительство также не обеспечило своевременное утверждении Порядка передачи имущества в аренду и примерных договоров аренды государственного имущества, отмечают в Счетной палате. Поэтому с 1 февраля по сентябрь 2020 года, подчеркивают в ведомстве, передача государственного имущества в аренду фактически не осуществлялась. Из-за этого количество заключенных в 2020 году договоров аренды уменьшилось. В результате государственный бюджет недополучил как минимум 409 млн грн.
Также отмечается, что из-за ненадлежащего взаимодействия ФГИУ с уполномоченными на управление госимуществом органами превышались сроки предоставления выводов об условиях договора аренды (вместо 15 дней, от 22 дней и до 7 месяцев), а в отдельных случаях вообще не предоставлялись. В результате государственный бюджет недополучил как минимум 800 тыс. грн арендной платы.
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