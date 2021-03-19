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Госбюджет получил 200 миллионов от продажи лицензий на азартные игры
13:12 19.03.2021 |
В государственный бюджет с начала года поступило более 201 млн грн от продажи лицензий на проведение азартных игр и лотерей.
Об этом сообщает Государственное казначейство, передает Радио Свобода.
Казначейство отчитывается о таких поступлениях в бюджет в прошлом и в этом году на доход от налогов, уплаченных компаниями-организаторами государственных лотерей:
2020 год - 51 млн 808 тыс. 625,30 грн;
на 16 марта 2021 года - 14 млн 380 тыс. 496,96 грн.
По данным Госказначейства, в 2020 году бюджет получил 500 грн поступлений за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации азартных игр и проведения лотерей. По состоянию на 16 марта 2021 поступления составляют 201,6 млн грн.
Как сообщалось, 2 февраля Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала ООО "Спейсикс" первую лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет. Уже 9 февраля в Государственный бюджет поступило 23,4 миллиона гривен от выдачи лицензии.
А 2 марта КРАИЛ согласовала выдачу ООО "Париматч" (Киев) первой лицензии на организацию букмекерской деятельности.
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