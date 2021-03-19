Рост ВВП в Украине ожидается на уровне 5,3% – Dragon Capital

По прогнозам инвестиционной компании Dragon Capital, рост валового внутреннего продукта в текущем году составит 5,3%.

Как передаёт корреспондент Укринформа, об этом генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала сказал на Всеукраинском форуме «Украина 30. Малый и средний бизнес и государство».

"Мы ожидаем довольно большой экономический рост в этом году - 5,3%", - сказал Фиала.

По его словам, внешняя конъюнктура довольно благоприятна для нашей страны, а цены и спрос на продукцию, которую экспортирует Украина, высоки. Единственное, что создает риски для Украины, это затягивание сотрудничества с Международным валютным фондом.

Кроме того, Фиала отметил, что приток прямых иностранных инвестиций в 2021 году, скорее всего, составит 3 млрд долл.

Как сообщал Укринформ, заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Свириденко сообщало, что в 2021 году ожидается рост ВВП на 5,1%. По прогнозам Минэкономики, рост валового внутреннего продукта в этом году составит 4,6%.