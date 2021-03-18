Инвесторы называют «корнем зла» слабую судебную систему в Украине - ЕБА

Основным препятствием для работы инвесторов в Украине является неэффективно работа судебной системы.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом сказала исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко во время Всеукраинского форума "Украина 30. Малый и средний бизнес и государство».

"Ранее инвесторы ставили на первое место неэффективную борьбу с коррупцией, и это было на протяжении многих лет вопросом номер один для инвесторов. Сегодня инвесторы поняли, что "корень зла" является как раз неэффективно работающая судебная ветвь власти, и она способствует терпимости к коррупции", - сказала Деревянко.

По ее словам, даже пандемия коронавируса не вошла в тройку ключевых проблем ведения бизнеса в Украине. Основными факторами, создающими препятствия для работы бизнеса в Украине, является некомфортная регуляторная среда, слабая судебная ветвь власти и неудобная система налогообложения.

Как сообщал Укринформ, общий объем накопленных прямых иностранных инвестиций в Украину составляет 49 млрд долл.