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Одна декларация для общего транзита: на таможне запустили новую электронную систему
13:46 18.03.2021 |
Государственная таможенная служба начала этап полномасштабного национального применения Новой компьютеризированной транзитной системы (NCTS).
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
"Министерство финансов поздравляет Гостаможслужбу с успешным завершением пилотного проекта применения NCTS и началом полномасштабного развертывания NCTS на национальном уровне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особенности национального применения NCTS заключаются в использовании одной таможенной декларации для декларирования товаров в режим общего транзита и создании возможностей для использования специальных транзитных упрощений предприятиями в качестве стимула к добропорядочному ведению бизнеса.
Национальное применения NCTS как минимум в течение года является одним из ключевых этапов для получения приглашения к присоединению Украины к Конвенции о процедуре общего транзита.
Присоединение к Конвенции о процедуре общего транзита позволит Украине интегрироваться в общую транзитную систему, в которой принимают участие 35 стран - членов ЕС, ЕАСТ, Великобритания, Македония, Сербия и Турция. Присоединение к общей транзитной системе позволит ускорить и усовершенствовать таможенные процедуры, уменьшить затраты на трансграничную торговлю товарами, а также более эффективно противодействовать попыткам таможенного мошенничества.
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