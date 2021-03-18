Одна декларация для общего транзита: на таможне запустили новую электронную систему

Государственная таможенная служба начала этап полномасштабного национального применения Новой компьютеризированной транзитной системы (NCTS).

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Министерство финансов поздравляет Гостаможслужбу с успешным завершением пилотного проекта применения NCTS и началом полномасштабного развертывания NCTS на национальном уровне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особенности национального применения NCTS заключаются в использовании одной таможенной декларации для декларирования товаров в режим общего транзита и создании возможностей для использования специальных транзитных упрощений предприятиями в качестве стимула к добропорядочному ведению бизнеса.

Национальное применения NCTS как минимум в течение года является одним из ключевых этапов для получения приглашения к присоединению Украины к Конвенции о процедуре общего транзита.

Присоединение к Конвенции о процедуре общего транзита позволит Украине интегрироваться в общую транзитную систему, в которой принимают участие 35 стран - членов ЕС, ЕАСТ, Великобритания, Македония, Сербия и Турция. Присоединение к общей транзитной системе позволит ускорить и усовершенствовать таможенные процедуры, уменьшить затраты на трансграничную торговлю товарами, а также более эффективно противодействовать попыткам таможенного мошенничества.