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Правительство упростило использование электронных подписей госслужащими
09:02 18.03.2021 |
Кабинет министров принял постановление, которое упростит использование электронных доверительных услуг в государственных учреждениях. Благодаря этому чиновники смогут использовать в работе личную е-подпись. Для этого им не нужно будет получать КЭП представителя госучреждения.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
Постановление "О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины от 19 сентября 2018 года №749 и от 3 марта 2020 года №193" продолжит реализацию экспериментального проекта по использованию усовершенствованных е-подписей, а также позволит работникам государственных учреждений:
* получать усовершенствованные электронные подписи без участия госструктур;
* использовать усовершенствованные электронной подписи наравне с квалифицированными.
В случаях, требующих повышенной защиты, работники обязательно должны использовать квалифицированную е-подпись, хранящкюся на защищенном носителе (токене).
Получить квалифицированные и усовершенствованные электронные подписи можно у квалифицированных поставщиков е-доверительных услуг.
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