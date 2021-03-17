Профицит внешней торговли Украины товарами в январе-2021 сократился на 36,4% - Госстат

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период сократился на 5,5% - до $3,928 млрд, импорт - на 5,2%, до $3,902 млрд.
Госстат уточняет, что в январе-2021 по сравнению с декабрем-2020 сезонно скорректированный объем экспорта сократился на 1,9% – до $4,363 млрд, тогда как импорта вырос на 0,1% - до $4,965млрд.
Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в январе 2021 года было негативным и составило $602,3 млн, что хуже показателя декабря 2020 года ($510,9 млн).
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,01 (в январе-2020 – 1,03).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 192 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе 2021г.
|Товарные позиции
|Экспорт, млн $
|январь- 2021к январю- 2020, %
|Импорт, млн $
|январь- 2021 к январю- 2020, %
|Всего¹
|3927.5
|94.5
|3902.0
|94.8
|Животные, продукты животного происхождения
|75.5
|87.8
|100.7
|99.4
|Продукты растительного происхождения
|670.3
|59.2
|185.7
|91.3
|- зерновые культуры
|562.3
|59.0
|13.7
|99.2
|Жиры животного и растительного происхождения
|513.4
|113.1
|22.4
|98.9
|Готовые пищевые продукты
|241.6
|78.0
|173.1
|98.2
|Минеральные продукты
|578.3
|145.4
|750.9
|83.6
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|42.2
|56.9
|701.7
|83.6
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|147.4
|106.4
|529.1
|101.8
|Фармацевтическая продукция
|12.0
|88.1
|171.0
|92.8
|Удобрения
|34.4
|156.6
|74.1
|116.3
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|71.0
|128.4
|244.8
|109.5
|Кожевенное сырье
|13.6
|81.3
|18.1
|93.6
|Древесина и изделия из нее
|117.1
|109.6
|19.4
|92.2
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|30.5
|107.9
|94.3
|141.7
|Текстильные материалы и изделия
|64.4
|92.8
|131.9
|71.0
|Обувь
|12.0
|79.6
|37.1
|74.0
|Изделия из камня, гипса, цемента
|31.5
|105.8
|44.7
|93.5
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|4.6
|58.7
|15.5
|170.8
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|853.6
|105.3
|205.9
|96.9
|- черные металлы
|745.5
|104.5
|57.7
|88.4
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|360.1
|103.9
|815.8
|101.4
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|128.9
|94.2
|395.6
|111.6
|Электрические машины
|231.2
|110.3
|420.2
|93.3
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|45.4
|61.4
|367.8
|89.8
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|9.9
|105.9
|356.8
|95.5
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|7.5
|86.7
|69.1
|104.8
|Разные промтовары
|83.2
|123.6
|68.9
|90.9
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, зоны ООС
Данные: Госстат Украины