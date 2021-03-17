Профицит внешней торговли Украины товарами в январе-2021 сократился на 36,4% - Госстат

Позитивное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе 2021 года сократилось на 36,4% по сравнению с январем 2020 года - до $25,5млн с $39,5 млн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период сократился на 5,5% - до $3,928 млрд, импорт - на 5,2%, до $3,902 млрд.

Госстат уточняет, что в январе-2021 по сравнению с декабрем-2020 сезонно скорректированный объем экспорта сократился на 1,9% – до $4,363 млрд, тогда как импорта вырос на 0,1% - до $4,965млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в январе 2021 года было негативным и составило $602,3 млн, что хуже показателя декабря 2020 года ($510,9 млн).

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,01 (в январе-2020 – 1,03).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 192 стран мира.



Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе 2021г.

Товарные позиции Экспорт, млн $ январь- 2021к январю- 2020, % Импорт, млн $ январь- 2021 к январю- 2020, % Всего¹ 3927.5 94.5 3902.0 94.8 Животные, продукты животного происхождения 75.5 87.8 100.7 99.4 Продукты растительного происхождения 670.3 59.2 185.7 91.3 - зерновые культуры 562.3 59.0 13.7 99.2 Жиры животного и растительного происхождения 513.4 113.1 22.4 98.9 Готовые пищевые продукты 241.6 78.0 173.1 98.2 Минеральные продукты 578.3 145.4 750.9 83.6 Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки 42.2 56.9 701.7 83.6 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 147.4 106.4 529.1 101.8 Фармацевтическая продукция 12.0 88.1 171.0 92.8 Удобрения 34.4 156.6 74.1 116.3 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 71.0 128.4 244.8 109.5 Кожевенное сырье 13.6 81.3 18.1 93.6 Древесина и изделия из нее 117.1 109.6 19.4 92.2 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 30.5 107.9 94.3 141.7 Текстильные материалы и изделия 64.4 92.8 131.9 71.0 Обувь 12.0 79.6 37.1 74.0 Изделия из камня, гипса, цемента 31.5 105.8 44.7 93.5 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 4.6 58.7 15.5 170.8 Недрагоценные металлы и изделия из них 853.6 105.3 205.9 96.9 - черные металлы 745.5 104.5 57.7 88.4 Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 360.1 103.9 815.8 101.4 Реакторы ядерные, котлы, машины 128.9 94.2 395.6 111.6 Электрические машины 231.2 110.3 420.2 93.3 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 45.4 61.4 367.8 89.8 Средства наземного транспорта, кроме ж/д 9.9 105.9 356.8 95.5 Приборы и аппараты оптические, фотографические 7.5 86.7 69.1 104.8 Разные промтовары 83.2 123.6 68.9 90.9

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, зоны ООС

Данные: Госстат Украины