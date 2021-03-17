Большая приватизация тюрем: цену Ирпенского исправительного центра снизили на 50%

Цена Ирпенского исправительного центра на аукционе в апреле будет снижена на 50%.

Как передает Укринформ со ссылкой на страницу в Фейсбуке Министерства юстиции Украины, об этом министр юстиции Денис Малюська сказал в эфире Первого Делового телеканала.

"Большая приватизация тюрем" откладывается. Аукцион по продаже Ирпенского исправительного центра не состоялся из-за отсутствия участников. Потенциальные покупатели расценили стартовую цену как слишком высокую и не подали заявки на участие. Цена составляла чуть более 220 млн грн, согласно балансовой стоимости учреждения. Теперь, в связи с тем, что продажа не состоялась, цена объекта будет снижена на 50%. Надеемся, через месяц, когда должен состояться следующий онлайн-аукцион, мы все равно в итоге получим хорошую выручку. За счет средств от таких продаж начнем строить современные следственные изоляторы в Украине по европейским стандартам", - сказал Малюська.

Как сообщал Укринформ, 6 августа 2020 года Министерство юстиции начало массовую распродажу имущества пенитенциарной системы.

17 февраля 2021 года Фонд государственного имущества выставил на аукцион первую тюрьму, которая не используется несколько лет - Ирпенский исправительный центр (№ 132), расположенный в городе Ирпень Киевской области, со стартовой ценой 220 млн грн.

Запланированный на 16 марта аукцион по продаже Ирпенского исправительного центра не состоялся, потому что потенциальные покупатели расценили стартовую цену в 220 млн грн как слишком высокую и не подали заявки, сообщил министр юстиции Денис Малюська в Фейсбуке.