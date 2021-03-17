В Дубае открылось представительство Украинского бизнес-совета

В Дубае (ОАЭ) состоялось официальное открытие представительства Украинского бизнес-совета.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Консульство Украины в Дубае.

"При содействии Посольства Украины в ОАЭ и Консульства Украины в Дубае 15 марта в деловом центре The Place, расположенном в свободной экономической зоне DMCC, состоялось торжественное открытие представительства Украинского бизнес-совета в ОАЭ", - говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие главный исполнительный директор DMCC Ахмед бин Сулаем, председатель Украинского бизнес-совета Никита Дорошенко, член правления Украинского бизнес-совета - совладелец делового центра The Place Сергей Воронович, консул Украины в Дубае Александр Хомяк и сотрудники Посольства Украины в Объединенных Арабских Эмиратах.

Украинский бизнес-совет - некоммерческая организация, созданная в 2016 году и официально зарегистрирована в Торгово-промышленной палате Дубая. Основной задачей УБС является укрепление деловых связей Украины и ОАЭ, популяризация украинского бизнеса в Эмиратах и ​​поддержка украинской общины в ОАЭ.

В феврале 2021 года в рамках крупнейшей в мире международной продовольственной выставки Gulfood состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Советом экспортеров и инвесторов при МИД Украины и Украинским бизнес-советом в ОАЭ.