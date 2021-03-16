Потребнастроения украинцев в феврале выросли до 69,1 п. – исследование

Индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев, после снижения в январе на 5,2 пункта, в феврале вырос на 8,4 п. – до 69,1 п. по 200-бальной шкале, свидетельствует исследование агентства Info Sapiens.

"Индекс потребительских настроений улучшился за счет большего оптимизма относительно собственных доходов и развития экономики в ближайший год. Улучшение этих оценок связано с ослаблением девальвационных ожиданий и окончанием локдауна в конце января", - сообщается на сайте агентства во вторник.

Согласно исследованию, в феврале индекс текущего положения (ИТС) вырос на 7 п. – до 64,4 п., в частности, индекс текущего личного материального положения возрос на 10,4 п. (до 58,6 п.), а индекс целесообразности крупных покупок – на 3,6 п. (до 70,2 п.).

Помимо этого, индекс экономических ожиданий (ИЭО) за прошлый месяц поднялся на 9,3 п. - до 72,2 п., в том числе индекс ожидаемых изменений личного материального положения вырос на 9 п. (до 77,6 п.), индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года – на 11,1 п. (до 60,3 п.), а индекс ожидаемого развития экономики страны на ближайшие пять лет – на 8 п. (78,8 п.).

В отчете Info Sapiens указывается, что в феврале показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос (ухудшился – ИФ) на 3,5 п. – до 150,7 п., а индекс инфляционных ожиданий снизился на 3,7 п. – до 186,2 п.

Вместе с тем ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших трех месяцев улучшились – индекс девальвационных ожиданий сократился на 9,2 п. – до 139,5 п.

Как сообщалось, потребнастроения украинцев в 2019 году резко выросли в первые месяцы после президентских выборов: за второй-третий квартал они подскочили с 65,3 до 97,5 пункта. Однако в последующие два месяца было зафиксировано их снижение до 91,7 пункта, и лишь декабрь несколько улучшил показатели.

В январе 2020 года потребнастроения ухудшились до 89 пунктов, в феврале – до 81,9 п. (к уровню мая-2019), в марте – до 73 п., в апреле – до 66,2 п., после чего возросли в мае – до 76,3 п. и вновь снизились в июне – до 65,1 п. После роста в июле на 1,7 пункта, в августе они улучшились на 1,8 п., а в сентябре - на 3,1 п., после чего в октябре ухудшились на на 9,2 п., а в ноябре выросли до 65,7 п. а в декабре - до 65,9 п.

В январе 2021 года ИПН ухудшился до 60,7 п.