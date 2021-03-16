На Ривненщине за один день «янтарные» аукционы дали бюджету 3,5 миллиона

Право пользования участками по добыче янтаря получили победители 4-х аукционов, которые состоялись в Ривненской области.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации, передает Укринформ.

«Завершились сразу четыре янтарных аукциона. Право пользования недрами участков «Мазинская І», «Мазинська II», «Мазинская ІІІ» и Луки, на Сарненщине, продали за более чем 3,5 млн грн. В онлайн торгах соревновались по два участника в каждом аукционе. За последние 8 месяцев прошли уже 16 «янтарных» аукционов», - говорится в сообщении.

Победители онлайн-торгов получили специальные разрешения на 5 лет. Они предоставляют право геологического изучения и дальнейшей добычи янтаря на указанных участках.

Еще 11 янтарных участков ждут продажи на электронных аукционах.

В общей сложности от легализации янтаря на Ривненщине бюджет страны уже получил 34 млн грн.

Предполагается, что общий объем поступлений в бюджет от продажи остальных янтарных участков достигнет более чем 50 млн грн.

Как сообщало агентство, добывать «солнечный камень» легально разрешает закон о янтаре, инициированный Президентом Владимиром Зеленским.

В июле прошлого года в Ривненской области прошли первые аукционы по продаже права добычи янтаря на двух участках.

Как известно, 19 декабря 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект относительно урегулирования вопроса добычи янтаря. В тот же день парламент принял в первом чтении законопроект о снижение размера рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря с 25% до 10%.

Правоохранительные органы неоднократно выявляли факты незаконной добычи янтаря в Волынской, Ривненской и Житомирской областях. Стоимость нелегально добытого камня оценивается в сотни миллионов долларов.