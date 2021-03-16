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Американская торговая палата назвала главное препятствие для бизнеса в Украине
22:52 15.03.2021 |
Главным препятствием для ведения бизнеса в Украине является отсутствие верховенства права, считают члены Американской торговой палаты в Украине.
Об этом заявил ее президент Андрей Гундер во время онлайн-презентации результатов исследования бизнес-климата в Украине в период карантинных ограничений.
«Самым большим, номер один, препятствием является отсутствие верховенства права, - сказал Гундер. - Так считают 66% членов Американской торговой палаты в Украине, которые приняли участие в исследовании. Они говорят, что хотят верховенства права для ведения бизнеса». Вторым препятствием члены палаты назвали коррупцию (54%), третьим - отсутствие решительной программы реформ (45%).
По словам президента Американской торговой палаты в Украине, у 37% участников исследования в период карантина сократились доходы. В то же время у 40% - выросли. Около 20% участников сократили штат сотрудников. 56% фактически не сокращали работников, а 24% нарастили этот показатель, хотя в целом незначительно.
По данным Гундера, около половины членов палаты сократили инвестиции за этот период, одновременно 19% увеличили их.
По его словам, 60% участников исследования недовольны тем, как государство поддерживает бизнес, 1% - очень довольны, и 10% - в некоторой степени довольны.
«Членов Американской торговой палаты беспокоит неясность программы вакцинации в Украине, - сказал Гундер. - Ходят слухи, что правительство вновь объявит локдаун и продолжит изоляцию».
По словам президента палаты, ее члены «просят правительство провести реальную и эффективную судебную реформу, обеспечить верховенство права и справедливое правосудие... Во-вторых, с точки зрения восстановления экономики, правительство должно защитить население от ковида». Это означает тестирование, вакцинацию и эффективное лечение, сказал Гундер. Третьим пунктом из того, что должно сделать правительство для экономического восстановления, он назвал искоренение коррупции. Далее следуют вопросы налоговой политики, сотрудничества с МВФ, защиты прав собственности и т.п.
Что касается прогнозов на 2021 год, то только 9% участников исследования ждут дальнейшего снижения доходов, около 60% надеются на рост.12% ждут сокращения персонала, 32% планируют увеличение количества работников.
«Мы задали вопрос, кто может лучшим образом привлечь прямые иностранные инвестиции в Украину в 2021 году, - сказал Гундер. - Президент - человек, который отстаивает судебную реформу в правительстве и парламенте. Деловое сообщество и, что важно, компании, которые уже есть в Украине. Мы лучшие инвесторы».
Касательно будущего, то 2% членов Американской торговой палаты в Украине настроены оптимистично, 43% - осторожно оптимистично, 35% - нейтрально, 20% пессимистично.
Как сообщал Укринформ, Премьер-министр Денис Шмыгаль 10 февраля во время онлайн-встречи с генеральным директором Конфедерации Европейского бизнеса Маркусом Бейрером и представителями европейских компаний заявил, что основная стратегия Украины рассчитана на привлечение бизнес-инвестиций. Для этого правительство вместе с народными депутатами, экспертами и аналитиками работает над разработкой Национальной экономической стратегии до 2030 года.
Ключевыми приоритетами стратегии, по словам главы правительства, являются европейская и евроатлантическая интеграция, верховенство права, защита частной собственности, гендерное равенство и абсолютная нетерпимость к коррупции, экономическая свобода - честная конкуренция, равные условия для бизнеса и свободное движение капитала, а также институциональная способность.
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