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Рынок металлопроката Украины за 2 мес. возрос на 19%, доля импорта составила 14%
18:01 15.03.2021 |
Украинские предприятия в январе-феврале текущего года увеличили потребление металлопроката на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 766 тыс. тонн.
Согласно пресс-релизу объединения "Укрметаллургпром" в понедельник, в этот период импортировано 110 тыс. тонн, или 14,4% внутреннего рынка потребления металлопроката.
"В январе-феврале 2021г. емкость внутреннего рынка составила 766 тыс. тонн металлопроката, из которых 110 тыс. тонн, или 14,4%, приходится на импорт. В январе-феврале 2020г. емкость внутреннего рынка была 645,3 тыс. тонн, из них 163,3 тыс. тонн, или 25,3%, импортировано. Таким образом, в январе-феврале 2021г. наблюдается повышение емкости внутреннего рынка металлопроката относительно января-февраля 2020 г. на 18,7% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 10,95%", - констатируется в пресс-релизе.
Кроме того, сообщается, что структура импорта в январе-феврале 2021г. характеризуется доминированием плоского проката над сортовым (54,55% и 42,82% соответственно); в январе-феврале 2020г., наоборот, наблюдалось доминирование сортового проката над плоским (соответственно, 54,87% и 42,56%).
По данным "Укрметаллургпрома", в январе-феврале 2021г. украинскими метпредприятиями произведено 3,15 млн тонн металлопроката (100,3% относительно января-февраля 2020г.), из которых, по информации ООО "В.С.К. груп", экспортировано около 2,49 млн тонн, или 79,2%. В январе-феврале 2020г. доля экспорта составляла 84,7% (2,66 млн тонн при общем производстве металлопроката 3,14 млн тонн).
На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за два месяца 2021г. пришлось 48,84%, что несколько ниже показателя аналогичного периода 2020г. (50,34%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках в январе-феврале 2021г. заметно выше показателя января-февраля 2020г. (35,97% и 30,55% соответственно). Доля сортового проката в экспортных поставках в январе-феврале 2021г. заметно уступает показателю аналогичного периода 2020г. (15,20% в 2021 г. против 19,11% в 2020 г.).
По данным ООО "В.С.К. груп", основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-феврале-2021 являлись страны Европейского союза (29,9%), прочие страны Европы (23,5%) и страны Ближнего Востока (9,9%).
Среди металлургических импортеров за 2 мес-2021 первое место занимает СНГ (53,2%), на втором ЕС-27 (24,9%), на третьем - страны Азии (11,6%).
Как сообщалось, украинские предприятия в 2020 году увеличили потребление металлопроката на 4,4% по сравнению с предыдущим годом - до 4 млн 903,9 тыс. тонн. В 2020 году импортировано 1 млн 227,9 тыс. тонн, или 25,4% внутреннего рынка потребления металлопроката.
ООО "В.С.К. груп" (Киев) зарегистрировано в ноябре 2007 года. Среди видов деятельности компании - организация выставок, предоставление информационных услуг, консультации по вопросам коммерческой деятельности и исследование конъюнктуры рынка.
Владельцем и руководителем ООО является физлицо-резидент Вадим Одаренко, представителем компании - Александр Шейко.
Уставный капитал ООО - 100 тыс. грн.
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