Финансовые новости
- |
- 15.03.21
- |
- 11:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
АРМА в прошлом году передало в управление активов на почти ₴2 миллиарда
09:39 15.03.2021 |
В прошлом году Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, (АРМА) передало в управление активы общей оценочной стоимостью почти 2 млрд грн.
Об этом во время пресс-конференции сообщил временно исполняющий обязанности председателя АРМА Виталий Сигидин, передает корреспондент Укринформа.
"АРМА подобрало управляющих на активы стоимостью почти 2 млрд грн. Это за прошлый год. В целом управляются активы на общую сумму более 3 млрд гривень", - сказал Сигидин.
По его словам, в 2020 году АРМА передало в управление наибольшие активы, например, "Украинский медиа холдинг".
Также Сигидин сообщил, что за прошлый год агентство разыскало ценные бумаги, доли в уставных капиталах компаний на сумму около 32 млрд грн. Также АРМА разыскало почти 50 тыс. таких активов, как недвижимое имущество, имущественные права, техника.
Как сообщалось, АРМА в 2020 году перечислило в государственный бюджет 15,7 млн грн. Размер депозитного портфеля агентства в 2020 году составил 540 млн грн, начисления по нему - 53 млн грн.
По состоянию на 2020 год, в Реестр арестованных активов внесены 2888 записей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Новый передел собственности: Что на самом деле сказал Владимир Зеленский о нашем светлом будущем
ТОП-НОВОСТИ
|Что будет, если у Зеленского поделят Украину на 10 зон
|Позитив недели. Расследователь Bellingcat Христо Грозев провел в Киеве съемки для фильма о «Вагнергейте»
|Пушилин остается. Почему Кремль сохранил должность донецкому гауляйтеру
|Котировки на межбанке 12 марта двигались в узком коридоре
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Общая площадь гибких офисов в Украине превысила 130 тыс. кв. м. - исследование
|В Украине могут разблокировать большую приватизацию: комитет Рады поддержал закон
|АРМА в прошлом году передало в управление активов на почти ₴2 миллиарда
|Рыночные цены на газ для населения возвращаются: что это значит
|Пенсионный возраст для части украинцев повысят с 1 апреля: кого это коснется
|S&P ожидает роста экономики Украины в 2021 году на 4%
|Золото 15 марта стабильно в цене после выхода макростатистики из Китая
Это интересно
|США ужесточат санкции против Huawei с целью достижения их однородности
|Автопроизводители отказались собирать автомобили для Apple — компании придётся довериться Foxconn и Magna
|Пользователи Google Maps скоро смогут дорисовывать неотмеченные дороги и исправлять существующие
|Roblox Corporation взорвала Нью-Йоркскую фондовую биржу. Капитализация компании составляет 40 млрд долларов
|Oppo представила флагман Find X3 Pro со встроенным «микроскопом»
|Стать владельцем Bentley теперь можно за 550 долларов
|Twitter планирует масштабный запуск голосовых чатов Spaces в апреле