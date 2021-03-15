АРМА в прошлом году передало в управление активов на почти ₴2 миллиарда

В прошлом году Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, (АРМА) передало в управление активы общей оценочной стоимостью почти 2 млрд грн.

Об этом во время пресс-конференции сообщил временно исполняющий обязанности председателя АРМА Виталий Сигидин, передает корреспондент Укринформа.

"АРМА подобрало управляющих на активы стоимостью почти 2 млрд грн. Это за прошлый год. В целом управляются активы на общую сумму более 3 млрд гривень", - сказал Сигидин.

По его словам, в 2020 году АРМА передало в управление наибольшие активы, например, "Украинский медиа холдинг".

Также Сигидин сообщил, что за прошлый год агентство разыскало ценные бумаги, доли в уставных капиталах компаний на сумму около 32 млрд грн. Также АРМА разыскало почти 50 тыс. таких активов, как недвижимое имущество, имущественные права, техника.

Как сообщалось, АРМА в 2020 году перечислило в государственный бюджет 15,7 млн грн. Размер депозитного портфеля агентства в 2020 году составил 540 млн грн, начисления по нему - 53 млн грн.

По состоянию на 2020 год, в Реестр арестованных активов внесены 2888 записей.