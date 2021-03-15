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Состояния большинства украинских миллиардеров выросли - Forbes
08:32 15.03.2021 |
Из рейтинга украинских миллиардеров выбыл председатель правления агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» Юрий Косюк, а Вадим Новинский вошёл в этот список.
Такой рейтинг опубликовало издание Forbes Украина.
«Состояния большинства украинских миллиардеров значительно выросли. И дело не только в показателях деятельности их бизнеса. Прошлой весной инвесторы еще не были готовы к пандемии, ведущие биржевые индексы мира существенно просели, а нефть порой стоила меньше нуля. В марте 2021-го нефть бьет годовые, а индексы - исторические максимумы», - говорится в сообщении.
Отмечается, что многим украинским миллиардерам помог и рост цен на сталь - за год она прибавила в цене около $300 и достигла уровня $700/т.
«Юрий Косюк потерял место в списке миллиардеров из-за снижения рыночной стоимости его ключевого актива - МХП», - объясняет издание.
Сейчас в списке фигурируют олигархи Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, бывший народный депутат Константин Жеваго, бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский, бизнесмен Геннадий Боголюбов, экс-президент Петр Порошенко, и Вадим Новинский.
«Ринат Ахметов. Состояние самого богатого человека Украины выросло до $7,6 млрд. Ахметов занимает 330-е место в рейтинге самых богатых людей мира от Forbes. Составляющие богатства: Метинвест ($3,3 млрд); ДТЭК ($2,1 млрд); недвижимость ($0,7 млрд); ПУМБ ($0,3 млрд); Лемтранс ($0,3 млрд); другие активы ($0,9 млрд)», - говорится в сообщении.
Издание информирует, что состояние Пинчука выросло до $2,5 млрд, а в июне 2020 года его оценивали в $1,4 млрд. Среди активов Пинчука - недвижимость ($0,8 млрд); денежные средства ($0,7 млрд); Interpipe ($0,5 млрд); другие активы ($0,5 млрд).
Состояние Жеваго выросло до $2,1 млрд, в июне 2020 года его оценивали в $1,1 млрд. Среди активов Жеваго - Ferrexpo ($1,4 млрд); Arterium ($0,3 млрд); денежные средства ($0,3 млрд); другие активы ($0,1 млрд).
Состояние Коломойского, по информации издания, выросло до $1,8 млрд, а в июне 2020 года его оценивали в $1 млрд. Среди активов Коломойского - нефтегазовые активы ($0,7 млрд); металлургические активы ($0,4 млрд); денежные средства ($0,2 млрд); недвижимость ($0,1 млрд); Днепроазот ($0,1 млрд); медиа ($0,1 млрд); другие активы ($0,2 млрд).
Состояние Боголюбова выросло до $1,7 млрд, а в июне 2020 его оценивали в $1,2 млрд. Среди активов Боголюбова - нефтегазовые активы ($0,7 млрд); денежные средства ($0,5 млрд); другие активы ($0,5 млрд).
Издание также сообщает, что состояние Порошенко выросло до $1,6 млрд, а в июне 2020 года его оценивали в $1,4 млрд. Среди активов экспрезидента - Roshen ($1,1 млрд); денежные средства ($0,2 млрд); Укрпроминвест-Агро ($0,1 млрд); другие активы ($0,2 млрд).
Также сообщается, что Новинский попал в рейтинг миллиардеров с состоянием $1,4 млрд, а в июне 2020 года его оценивали в $810 млн. Среди активов Новинского - Метинвест ($1,1 млрд); денежные средства ($0,1 млрд); Enwell Energy ($0,1 млрд); другие активы $0,1 млрд.
Полный список 100 самых богатых украинцев будет обнародован в мае 2021 года.
Как сообщалось, по оценкам Forbes, состояния 22 тысяч миллиардеров в мире выросли на 1,9 трлн долларов в 2020 году.
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