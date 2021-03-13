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Экономический эффект от деятельности НАБУ и САП в прошлом году составил 1,93 миллиарда
22:42 12.03.2021 |
Экономический эффект от деятельности Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в прошлом году составил 1,93 млрд грн.
Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке информирует пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
«Экономический эффект от деятельности НАБУ и САП в 2020 году составил 1,93 млрд грн. В этой сумме - денежные средства, возмещенные государственным предприятиям, хищение которых удалось предотвратить, взысканные залоги из подозреваемых, нарушивших возложенные на них обязательства, а также другие перечисления в бюджет», - говорится в сообщении.
В видео к посту отмечается, что из этих денег 1 млрд грн был возмещен государственным предприятиям, в частности: 895 млн грн - АО «Укрнафта», 112 млн грн - ПАО «Запорожьеоблэнерго», 750 тыс грн - ГП «Администрация морских портов», 400 тыс грн - Бердянский филиал ГП «Администрация морских портов».
Также в прошлом году было перечислено в госбюджет 51 млн грн.
«65,5 млн грн - это сумма залогов, взысканных из подозреваемых, нарушивших обязательства. 1,55 млн грн вернули народные депутаты 8 созыва - о незаконном получении компенсации за аренду жилья проверяло НАБУ. Удалось предотвратить хищение 805,6 млн грн», - сообщили в НАБУ.
Как сообщал Укринформ, 2 декабря в НАБУ сообщили, что подозреваемый в причастности к завладению имуществом Главного управления Национальной гвардии, бывший народный депутат добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков более чем 81 млн грн.
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