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Расходы Фонда соцстрахования на оплату больничных выросли в феврале на 38%
15:45 12.03.2021 |
В феврале Фонд социального страхования принял на финансирование листки нетрудоспособности, выданные в связи с болезнью, травмой, самоизоляцией или уходом за больным ребенком на сумму 1,27 млрд грн, что на 38% больше, чем за аналогичный период в 2020 году (920 млн грн).
Всего в феврале текущего года за компенсацией потерянного за время временной нетрудоспособности заработка обратилось 276 тыс. человек, что на 9,5 тыс. или на 3,6% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Фонда.
В Фонде отметили, что динамика увеличения сумм и количества больничных наблюдается с осени 2020 года. Это связано с распространением коронавирусной болезни. Кроме этого, на размер расходов по больничным листкам влияет рост размера средней заработной платы по стране.
Как сообщалось, в 2020 году Фонд социального страхования принял на финансирование больничные листы, выданные в связи с болезнью (в том числе на COVID-19), травмой, самоизоляцией или уходом за больным ребенком на сумму 12,4 млрд грн.
В частности, в декабре прошлого года Фонд принял от работодателей заявления-расчеты на финансирование пособий по больничным листам своих работников на сумму 2,4 млрд грн против 0,9 млрд грн в декабре 2019 года.
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