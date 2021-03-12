Руководство Комиссии по азартным играм в первый месяц работы выписало себе премий на 1,2 миллиона

Руководство Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей вскоре после назначения назначило себе выплаты на сумму 1,2 млн грн в виде премий, пособий и стимулирующих выплат.

Об этом говорится ответе Комиссии на запрос Bihus.Info.

Комиссия начала работу в конце ноября 2020 года. И уже через несколько недель, в декабре, члены комиссии получили значительные дополнительные выплаты к зарплате за работу в ноябре-декабре:

* Евгений Гетман - 326 тыс. грн;

* Елена Водолажко - 270 тыс. грн;

* Алексей Ботезат - 263 тыс. грн;

* Кристина Дутка-Гефко - 256 тыс. грн;

* Иван Рудый (председатель Комиссии) - 97 тыс. грн.

Кроме премий, в эту сумму входит помощь на решение бытовых вопросов и стимулирующие выплаты.

Как отмечает издание, на то время Комиссия еще не выдала ни одной лицензии, поэтому никого дохода в бюджет от оплаты лицензий не последовало.

Недавно Комиссия также поддержала законопроект народного депутата Олега Марусяка, который предлагает одновременно и уменьшить налоги для игорного бизнеса, и втрое сократить уже утвержденную годовую стоимость лицензий на деятельность букмекеров, онлайн-казино и на игровые автоматы.

Например, годовая плата за лицензию на букмекерскую деятельность сейчас составляет 108 млн грн. Ее предлагают сократить до 36 млн грн. Годовая плата за лицензию на деятельность онлайн-казино - 23,4 млн грн. В случае принятия законопроекта Олега Марусяка, она будет уменьшена до 7,8 млн грн.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года Кабинет министров назначил Ивана Рудого главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а Евгения Гетьмана и Елену Водолажко - членами Комиссии. Эти назначения вызвали волну критики в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Назначения депутаты назвали неправомерными, поясняя это заключением контракта на время карантина.

18 ноября Кабмин назначил членами Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Алексея Ботезата и Кристину Дутку-Гефко. 23 декабря 2020 года Кабинет министров назначил членом Комиссии Татьяну Кириенко.

Ранее Кабинет министров утвердил порядок отбора состава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которые будут назначены без конкурса, согласно утвержденной на время карантина процедуре.

При этом законом "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" предусмотрено, что глава и члены Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей назначаются на должности по итогам конкурса.