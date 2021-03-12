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Руководство Комиссии по азартным играм в первый месяц работы выписало себе премий на 1,2 миллиона
Руководство Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей вскоре после назначения назначило себе выплаты на сумму 1,2 млн грн в виде премий, пособий и стимулирующих выплат.
Об этом говорится ответе Комиссии на запрос Bihus.Info.
Комиссия начала работу в конце ноября 2020 года. И уже через несколько недель, в декабре, члены комиссии получили значительные дополнительные выплаты к зарплате за работу в ноябре-декабре:
* Евгений Гетман - 326 тыс. грн;
* Елена Водолажко - 270 тыс. грн;
* Алексей Ботезат - 263 тыс. грн;
* Кристина Дутка-Гефко - 256 тыс. грн;
* Иван Рудый (председатель Комиссии) - 97 тыс. грн.
Кроме премий, в эту сумму входит помощь на решение бытовых вопросов и стимулирующие выплаты.
Как отмечает издание, на то время Комиссия еще не выдала ни одной лицензии, поэтому никого дохода в бюджет от оплаты лицензий не последовало.
Недавно Комиссия также поддержала законопроект народного депутата Олега Марусяка, который предлагает одновременно и уменьшить налоги для игорного бизнеса, и втрое сократить уже утвержденную годовую стоимость лицензий на деятельность букмекеров, онлайн-казино и на игровые автоматы.
Например, годовая плата за лицензию на букмекерскую деятельность сейчас составляет 108 млн грн. Ее предлагают сократить до 36 млн грн. Годовая плата за лицензию на деятельность онлайн-казино - 23,4 млн грн. В случае принятия законопроекта Олега Марусяка, она будет уменьшена до 7,8 млн грн.
Как сообщалось, в ноябре прошлого года Кабинет министров назначил Ивана Рудого главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а Евгения Гетьмана и Елену Водолажко - членами Комиссии. Эти назначения вызвали волну критики в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Назначения депутаты назвали неправомерными, поясняя это заключением контракта на время карантина.
18 ноября Кабмин назначил членами Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Алексея Ботезата и Кристину Дутку-Гефко. 23 декабря 2020 года Кабинет министров назначил членом Комиссии Татьяну Кириенко.
Ранее Кабинет министров утвердил порядок отбора состава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которые будут назначены без конкурса, согласно утвержденной на время карантина процедуре.
При этом законом "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" предусмотрено, что глава и члены Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей назначаются на должности по итогам конкурса.
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