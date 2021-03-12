Метпредприятия Украины за 2 мес. нарастили потребление газа на 6,5%, электроэнергии на 4,9%

Металлургические предприятия Украины в январе-феврале текущего года увеличили потребление природного газа на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до около 330 млн куб. м.

Согласно информационной справке объединения "Укрметаллургпром" в пятницу, потребление электроэнергии метпредприятиями за этот период составило около 1,920 млрд кВт/ч (104,9% к январю-февралю-2020).

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2020 году увеличили потребление природного газа на 4,4% по сравнению с предыдущим годом – до 1,88 млрд куб. м, потребление электроэнергии метпредприятиями за этот период составило около 11,1 млрд кВт/ч (99,4% к 2019г).

В 2019 году метпредприятия снизили потребление природного газа на 2% по сравнению с 2018 годом - до 1,8 млрд куб. м, потребление электроэнергии составило около 11,2 млрд кВт-ч (95% относительно 2018 года).

В 2018 году метпредприятия снизили потребление природного газа на 4% по сравнению с 2017 годом с учетом предприятий на временно неподконтрольной территории (НКТ), но нарастили на 4% без предприятий на НКТ - до 1,840 млрд куб. м. Потребление электроэнергии метпредприятиями за 2018 год составило 11,76 млрд кВт-ч (102% объема потребления за 2017 год - с НКТ, 106% - без НКТ).