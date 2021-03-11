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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Развод с Южмашем и инвестняня за €50 млн. Как в Украину заходит чешский гигант Witkowitz

09:15 11.03.2021 |

Экономика

 

В августе 2020 года госпредприятие Южмаш объявило о планах чешского концерна Witkowitz построить на его базе несколько заводов на 50 млн евро. Совместно с Южмашем чешский концерн планировал ремонтировать ж/д локомотивы и производить детали для водородных двигателей.

В начале 2021 года стало известно, что интересы Witkowitz в Украине не ограничиваются железной дорогой. 24 февраля Министерство энергетики сообщило о планах концерна разместить в Украине малые ядерные реакторы.

В блиц-интервью LIGA.net директор украинской "дочки" Witkowitz Роман Нестеренко рассказывает, что из озвученного - правда, каковы планы концерна на Украину и почему партнерство с Южмашем стало на паузу.

- У компании Witkowitz амбициозные планы в Украине. Но у нас о ней ничего неизвестно. Можете коротко рассказать, чем она занимается, в каких странах работает и кому принадлежит?

- Концерн Witkowitz включает в себя более 20 "дочерних" компаний - энергетика, машиностроение, металлургия. Компания занимается многими видами бизнеса.

Основные мощности и главный офис Witkowitz расположены в городе Острава - это промышленный регион в Чехии. Сам по себе концерн принадлежит семье уже покойного чешского бизнесмена Мартина Улчака. Гениальный был человек. Он в свое время выкупил несколько компаний, которым грозило банкротство, навел там порядок, на их основе основал Witkowitz.

Сейчас владеет и управляет бизнесом жена Улчака (Джирина Улчакова. - Ред.), мы продолжаем его путь.

На 10 марта 2021 года в чешском реестре юридических лиц акционером Witkowitz числится компания E-Invest Мартина Улчака. Бизнесмен умер от рака в 56 лет, в апреле 2020 года. В 2019 году в рейтинге Forbes чешских миллиардеров Улчак занимал 94 место. Его состояние журнал оценил в 1,7 млрд крон ($77,1 млн). 

Размер уставного капитала Witkowitz - 2 млн крон ($90 592). Компанией руководит Михаэла Звакова. За 2019 год Witkowitz получила 2,88 млн крон чистой прибыли при 5 млн крон операционного убытка.

- Ваша компания имеет что-то общее с компанией Vitkovice Steel?

- Нет. Нас часто путают, но эта компания не имеет к нам никакого отношения. В Остраве около 100 компаний с названием Витковице, но не все из них наши. Для того, чтобы отличаться, Улчак в свое время провел ребрендинг и назвал концерн Witkowitz. Компания, по сути, новая, но основана на, можно сказать, вековой истории.

- Как продвигается ваше партнерство с Южмашем? Это специально под него создана компания "Витковиц Южмаш", которая обещала вложить 50 млн евро в ГП Южмаш?

- Этот проект не пошел, мы его "подвесили". У нас было некое недопонимание. Мы его начинали, но не увидели от Южмаша никаких партнерских посылов.

Потребительские [отношения] - да, но не партнерские. Мы с радостью продолжили бы проект, будь на то желание завода.

- То есть с Южмашем вы уже не партнеры? Как планируете развивать бизнес?

- Мы решили запускать производство в Украине своими силами. Нашу экспансию начинаем с пилотных проектов в сфере машиностроения. Сейчас пытаемся выходить на железнодорожный рынок. Но постепенно и аккуратно.

Уже запустили производство крышек люка для грузового полувагона. Планируем наладить производство комплектующих для ж/д путей и вагонов, начать переделывать дизельные железнодорожные двигатели в LNG-двигатели. Это позволит им работать не только на дизеле, но и на сжиженном газе и водороде.

Что-то будем производить здесь, что-то - отправлять в Чехию на доукомплектование. Наша задача - усилить позиции концерна на рынке железнодорожной продукции. Планируем это делать в партнерстве: в переговорах с чешской CZ LOKO, Siemens и DIGAS.

Впереди еще много работы: получение сертификации, гостов, патентов и так далее. Фактически мы - первопроходцы, в Украине нет патентов и сертификаций на LNG-двигатели, те же ядерные модули.

- Почему именно Южмаш? В Украине же есть много других предприятий.

- Нам интересно производить с Южмашем комплектующие для водородных двигателей и водород.

Почему Южмаш? У предприятия есть мощности, которые позволяют производить водород с минимальными затратами. У них есть для этого и часть мощностей, что упрощает задачу, и квалифицированный персонал.

Южмаш больше заточен под эту технологию. Также в выборе предприятия основная заслуга бывшего и.о. главы Космического агентства Владимира Усова. Он много для этого сделал. Он заразил нас идеей сделать это именно на Южмаше или ином предприятии отрасли.

Было приятно сотрудничать с этим человеком. К сожалению, наша система способна съесть не только Усова, но и Илона Маска, - появись он здесь и реши что-то изменить к лучшему.

- А что дальше: планируете идти в суд против Южмаша?

- Не видим смысла и спора. Мы просто "не сошлись характерами", у нас разные понимания пути к цели.

Просто планируем изменить название дочерней компании "Витковиц Южмаш" на иное, с новым партнером, с которым мы развернем программу инвестирования и обратимся к государству за инвестняней.

Сумма наших вложений это позволяет. Мы сейчас ищем способ, как это сделать.

- Сколько планируете инвестировать?

- 50 млн евро и выше. Все зависит от программ и понимания конечного результата. Подписанное в прошлом году инвестиционное соглашение между концерном Witkowitz и "Витковиц Южмаш" нас обязывает вкладывать эти деньги в развитие и позволяет увеличивать объем инвестиций.

- В чем ваш интерес, если для Украины технологии LNG-двигателей и ядерных модулей - новая история? Не проще ли запустить производство в Европе, где подобные технологии не в новинку?

- Интерес простой: каждая коммерческая компания заинтересована в прибыли. Украина - новый рынок сбыта для Witkowitz. Это раз. Два - рынок труда в Украине гораздо дешевле, три - я больше верю в нашу страну и наших технарей.

Сейчас мы будем пробовать работать в арендных помещениях в Днепропетровской области. Но будем рассматривать варианты покупок. Планы зайти в Украину строились еще при жизни Улчака.

Он считал, что у Украины есть большой потенциал, потому что она не зажата существующими циклами производства, догмами, квотами. Тут есть поле для творчества и потенциал для новых проектов.

Мы планируем ремонтировать локомотивы, производить ж/д комплектующие, детали для LNG-двигателей, малых реакторов и поставлять водород в Европу - железной дорогой, автомобилями, а потом, возможно, по ГТС.

- В пресс-релизе Минэнерго говорилось о производстве в Украине малых реакторов, а не комплектующих к ним.

- (Улыбается). Нас изначально все неправильно поняли. Мини-реакторы будут производиться в Чехии. В Украине мы хотим производить к ним комплектующие. И в перспективе - устанавливать возле своих водородных комплексов.

Это позволит нам 24/7 производить водород и какую-то часть электроэнергии поставлять близлежащим населенным пунктам. Но в нашем законодательстве нет норм, которые регулируют работу частных ядерных реакторов - особенно малых.

Малые модульные реакторы (SMR) - это ядерные реакторы малой и средней мощности - от 50 МВт и выше. Их главное отличие от традиционных ректоров на действующих АЭС - способность маневрировать и производить электроэнергию в гибком режиме.

В июне 2019 года Энергоатом подписал соглашение с американской Holtec International о создании специального концерна, который будет способствовать внедрению в Украине технологии малых модульных реакторов.

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), на сегодня в мире разрабатывается около 50 проектов SMR, четыре из них находятся на финальной стадии строительства - в Аргентине, Китае и России.

- Откуда у вас технология производства малых ядерных реакторов?

- Это все инвестиции. В тот же Czechatom (новая компания, близкая к менеджменту Witkowitz. - Ред.). Он ведет разработки прототипа и готовится к подаче патента. Необходимость разработки малых ядерных реакторов в мире давно назрела. Подобные разработки ведутся во многих странах - Японии, Франции, США, Германии, Чехии. У одной из компаний концерна Witkowitz есть ядерная лицензия - почему бы и нам не заняться разработкой ядерного реактора?

Энергетическое направление - не мой вопрос. За это отвечает другая компания группы Witkowitz и член совета директоров Бронислав Куликов - настоящий менеджер-танк. Могу только представить, сколько ему еще предстоит проделать работы и преодолеть препятствий на этом пути.

Помогает нам Украинский научно-технический центр (УНТЦ) - это наш генеральный партнер в Украине. Это благодаря ему состоялась встреча представителей чешской компании с Министерством энергетики.
По материалам: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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