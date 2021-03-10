Рост цен промпроизводителей в Украине в феврале ускорился до 7,8% – Госстат

Цены в промышленности Украины в феврале 2021 года выросли на 7,8%, тогда как в январе - на 5,2%, декабре 2020 года - на 1,8%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам февраля 2021 года цены в промышленности выросли на 26,6%, по итогам января 2021 года – на 17,6%, декабря 2020 - на 14,5%.

За два месяца 2021 года (к аналогичному периоду 2020 года) рост цен промпроизводителей составил 22,1%.

Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в феврале к январю 2021 года выросли на 8,2%, при поставках за пределы страны - на 6,8%.

По его данным, в добывающей промышленности и разработке карьеров в феврале текущего года по сравнению с предыдущим месяцем продукция подорожала на 21,9%, рост цен в добыче металлических руд составил 40,3%, сырой нефти и природного газа - 8,9%, каменного угля - 6,3%.

Цены выросли в производстве кокса и продуктов нефтепереработки на 22,6%, товаров промежуточного потребления – на 12,4%, в металлургии – на 10,9%, производстве энергии - на 9,7%, поставках электроэнергии, газа, пара – на 8,8%, в перерабатывающей промышленности – на 4,5%.



Изменение цен производителей промышленной продукции в феврале 2021 г.¹ к январю 2021 г., %

Всего в феврале 2021-к январю 2021 В пределах Украины За пределами Украины Промышленность всего 107.8 108.2 106.8 Добывающая промышленность и разработка карьеров 121.9 127.8 107.3 Добыча каменного угля 106.3 106.3 - Добыча сырой нефти и природного газа 108.9 108.9 - Добыча металлических руд 140.3 193.1 107.6 Перерабатывающая промышленность 104.5 103.6 106.7 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 102.2 101.7 103.6 производство мяса и мясных продуктов 103.5 103.6 100.6 производство молочных продуктов 101.2 101.0 102.4 производство хлеба и хлебобулочных изделий 103.7 104.0 99.0 производство сахара 106.1 106.2 к/c производство напитков 100.1 100.1 99.4 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 100.6 100.4 101.1 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 100.0 100.5 99.2 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 122.6 121.9 128.5 Производство химических веществ и химической продукции 104.5 105.4 103.0 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 100.5 100.5 100.6 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 100.5 100.7 98.9 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 110.9 108.3 113.5 Машиностроение 100.5 100.9 99.7 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 100.6 100.6 100.9 Производство электрооборудования 100.5 100.6 100.2 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 101.6 101.8 101.2 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 99.5 100.2 98.4 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 108.8 108.8 - Товары промежуточного потребления 112.4 114.8 109.0 Инвестиционные товары 101.1 101.5 100.0 Потребительские товары краткосрочного пользования 101.8 101.2 103.5 Потребительские товары длительного пользования 101.4 101.7 100.8 Энергия 109.7 109.6 128.5



Изменение цен производителей промышленной продукции в феврале 2021 года¹ к февралю 2020 г., %

Всего в феврале 2021-к февралю 2020 В пределах Украины За пределами Украины Промышленность всего 126.6 121.2 150.8 Добывающая промышленность и разработка карьеров 170.8 159.4 199.6 Добыча каменного угля 111.6 111.6 - Добыча сырой нефти и природного газа 144.5 144.5 - Добыча металлических руд 224.4 226.7 210.7 Перерабатывающая промышленность 123.8 117.1 142.3 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 127.3 120.3 153.1 производство мяса и мясных продуктов 108.5 108.1 112.8 производство молочных продуктов 107.8 106.3 120.3 производство хлеба и хлебобулочных изделий 114.2 114.1 114.8 производство сахара 167.6 171.6 к/c производство напитков 103.3 103.3 106.3 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 102.6 101.2 108.3 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 111.3 109.3 115.3 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 131.8 131.4 133.8 Производство химических веществ и химической продукции 133.6 119.7 165.9 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 110.9 111.5 105.9 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 105.4 104.2 116.1 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 143.9 134.6 153.7 Машиностроение 103.2 102.1 106.1 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 102.5 103.3 100.2 Производство электрооборудования 108.0 107.6 108.1 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 105.2 104.1 107.5 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 99.6 97.3 105.5 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 113.8 113.8 - Товары промежуточного потребления 143.1 132.7 159.8 Инвестиционные товары 104.2 103.7 106.6 Потребительские товары краткосрочного пользования 123.3 116.7 149.8 Потребительские товары длительного пользования 114.6 114.7 114.5 Энергия 120.8 120.6 133.8

Данные: Госстат

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС.

к/с - данные не публикуются с целью обеспечения исполнения требований Закона Украины "О Государственной статистике" касаемо конфиденциальности статистической информации.