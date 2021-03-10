Рост цен промпроизводителей в Украине в феврале ускорился до 7,8% – Госстат

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам февраля 2021 года цены в промышленности выросли на 26,6%, по итогам января 2021 года – на 17,6%, декабря 2020 - на 14,5%.
За два месяца 2021 года (к аналогичному периоду 2020 года) рост цен промпроизводителей составил 22,1%.
Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в феврале к январю 2021 года выросли на 8,2%, при поставках за пределы страны - на 6,8%.
По его данным, в добывающей промышленности и разработке карьеров в феврале текущего года по сравнению с предыдущим месяцем продукция подорожала на 21,9%, рост цен в добыче металлических руд составил 40,3%, сырой нефти и природного газа - 8,9%, каменного угля - 6,3%.
Цены выросли в производстве кокса и продуктов нефтепереработки на 22,6%, товаров промежуточного потребления – на 12,4%, в металлургии – на 10,9%, производстве энергии - на 9,7%, поставках электроэнергии, газа, пара – на 8,8%, в перерабатывающей промышленности – на 4,5%.
Изменение цен производителей промышленной продукции в феврале 2021 г.¹ к январю 2021 г., %
|Всего в феврале 2021-к январю 2021
|В пределах Украины
|За пределами Украины
|Промышленность всего
|107.8
|108.2
|106.8
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|121.9
|127.8
|107.3
|Добыча каменного угля
|106.3
|106.3
|-
|Добыча сырой нефти и природного газа
|108.9
|108.9
|-
|Добыча металлических руд
|140.3
|193.1
|107.6
|Перерабатывающая промышленность
|104.5
|103.6
|106.7
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|102.2
|101.7
|103.6
|производство мяса и мясных продуктов
|103.5
|103.6
|100.6
|производство молочных продуктов
|101.2
|101.0
|102.4
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|103.7
|104.0
|99.0
|производство сахара
|106.1
|106.2
|к/c
|производство напитков
|100.1
|100.1
|99.4
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|100.6
|100.4
|101.1
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|100.0
|100.5
|99.2
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|122.6
|121.9
|128.5
|Производство химических веществ и химической продукции
|104.5
|105.4
|103.0
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|100.5
|100.5
|100.6
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|100.5
|100.7
|98.9
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|110.9
|108.3
|113.5
|Машиностроение
|100.5
|100.9
|99.7
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|100.6
|100.6
|100.9
|Производство электрооборудования
|100.5
|100.6
|100.2
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|101.6
|101.8
|101.2
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|99.5
|100.2
|98.4
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|108.8
|108.8
|-
|Товары промежуточного потребления
|112.4
|114.8
|109.0
|Инвестиционные товары
|101.1
|101.5
|100.0
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|101.8
|101.2
|103.5
|Потребительские товары длительного пользования
|101.4
|101.7
|100.8
|Энергия
|109.7
|109.6
|128.5
Изменение цен производителей промышленной продукции в феврале 2021 года¹ к февралю 2020 г., %
|Всего в феврале 2021-к февралю 2020
|В пределах Украины
|За пределами Украины
|Промышленность всего
|126.6
|121.2
|150.8
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|170.8
|159.4
|199.6
|Добыча каменного угля
|111.6
|111.6
|-
|Добыча сырой нефти и природного газа
|144.5
|144.5
|-
|Добыча металлических руд
|224.4
|226.7
|210.7
|Перерабатывающая промышленность
|123.8
|117.1
|142.3
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|127.3
|120.3
|153.1
|производство мяса и мясных продуктов
|108.5
|108.1
|112.8
|производство молочных продуктов
|107.8
|106.3
|120.3
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|114.2
|114.1
|114.8
|производство сахара
|167.6
|171.6
|к/c
|производство напитков
|103.3
|103.3
|106.3
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|102.6
|101.2
|108.3
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|111.3
|109.3
|115.3
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|131.8
|131.4
|133.8
|Производство химических веществ и химической продукции
|133.6
|119.7
|165.9
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|110.9
|111.5
|105.9
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|105.4
|104.2
|116.1
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|143.9
|134.6
|153.7
|Машиностроение
|103.2
|102.1
|106.1
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|102.5
|103.3
|100.2
|Производство электрооборудования
|108.0
|107.6
|108.1
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|105.2
|104.1
|107.5
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|99.6
|97.3
|105.5
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|113.8
|113.8
|-
|Товары промежуточного потребления
|143.1
|132.7
|159.8
|Инвестиционные товары
|104.2
|103.7
|106.6
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|123.3
|116.7
|149.8
|Потребительские товары длительного пользования
|114.6
|114.7
|114.5
|Энергия
|120.8
|120.6
|133.8
Данные: Госстат
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС.
к/с - данные не публикуются с целью обеспечения исполнения требований Закона Украины "О Государственной статистике" касаемо конфиденциальности статистической информации.