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Кабмин возобновит конкурсы на должности госслужбы с 17 марта
15:56 10.03.2021 |
На заседании Кабинета министров в среду, 10 марта, было принято протокольное решение о возобновлении конкурсов на должности госслужбы.
Как сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram, конкурсы будут объявлять еженедельно по следующему подходому: 4 конкурса (на должности, занятые на основании контрактов) + 1 "обычный" конкурс (на другие вакантные должности) начиная с 17 марта 2021 года..
Немчинов напомнил, что с 6 марта вступил в силу закон о возобновлении конкурсов на занятие должностей государственной службы. Согласно этому закону, конкурсы на должности, которые заняты по спецпроцедуре на время карантина, объявляются в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего закона.
Общее количество заключенных контрактов на должности государственной службы категории "А", на которые должен быть объявлен конкурс, составляет 91, из них по 74 субъектом назначения является Кабинет министров, а в отношении 17 - другие субъекты назначения.
В то же время, кроме объявления вышеупомянутых конкурсов, есть потребность в объявлении "обычных" конкурсов на должности высшего корпуса, которые остаются вакантными, но не заполнялись путем отбора на время карантина, добавил Немчинов.
В связи с этим Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы подготовлен проект поочередного проведения конкурсов из расчета на шесть месяцев (с 17 марта по 25 августа 2021 года), организации проведения всех этапов конкурсного отбора и эффективной работы Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.
Таким образом правительством будет обеспечено объявление 115 конкурсов и назначение лиц на соответствующие должности по их результатам.
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