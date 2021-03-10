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Укрзализныця в этом году приняла четыре контейнерных поезда из Китая
23:27 09.03.2021 |
АО "Укрзализныця" с начала 2021 года приняла четыре контейнерных поезда из Китая.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба УЗ.
"В течение января-февраля 2021 года на станцию Киев-Лиски прибыли четыре контейнерных поезда из Китая", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщили в транспортном ведомстве, в январе-феврале по территории Украины транзитом проследовали 27 контейнерных поездов из Китая.
Как сообщалось, Укрзализныця в 2020 году приняла 22 контейнерных поезда из Китая назначением на станцию Киев-Лиски. В общей сложности за 2020 год по территории Украины перевезено более 425 тыс. контейнеров в условных единицах (ДФЭ), что на 10,7% превышает показатель 2019-го.
Поезда, которые следуют в Украину из КНР, преодолевают расстояние более 9 тыс. км в среднем за 15 суток. В Укрзализныце напоминают, что прямые контейнерные перевозки из Китая в Украину начались 8 июня 2020 года. Поезда привезли в Украину удобрения, оборудование, изделия из цветных металлов, медицинское и фармацевтическое оборудование, обувь и другие товары.
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