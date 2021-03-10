Укрзализныця в этом году приняла четыре контейнерных поезда из Китая

АО "Укрзализныця" с начала 2021 года приняла четыре контейнерных поезда из Китая.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"В течение января-февраля 2021 года на станцию ​​Киев-Лиски прибыли четыре контейнерных поезда из Китая", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщили в транспортном ведомстве, в январе-феврале по территории Украины транзитом проследовали 27 контейнерных поездов из Китая.

Как сообщалось, Укрзализныця в 2020 году приняла 22 контейнерных поезда из Китая назначением на станцию ​​Киев-Лиски. В общей сложности за 2020 год по территории Украины перевезено более 425 тыс. контейнеров в условных единицах (ДФЭ), что на 10,7% превышает показатель 2019-го.

Поезда, которые следуют в Украину из КНР, преодолевают расстояние более 9 тыс. км в среднем за 15 суток. В Укрзализныце напоминают, что прямые контейнерные перевозки из Китая в Украину начались 8 июня 2020 года. Поезда привезли в Украину удобрения, оборудование, изделия из цветных металлов, медицинское и фармацевтическое оборудование, обувь и другие товары.