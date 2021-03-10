В январе реализация промпродукции выросла на 23% — Госстат

За январь 2021 года объемы реализации промышленной продукции в Украине увеличились на 23,0% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили 234,09 млрд грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Государственная служба статистики.

За январь 2021 года отечественной промышленной продукции было реализовано на 234,09 млрд грн, что на 23,0% больше, чем за январь 2020 года. Из этого объема за пределы страны было реализовано промышленной продукции на 71,0 млрд грн.

Продукции добывающей промышленности и разработки карьеров за январь текущего года было реализовано на 40,90 млрд грн (на 46,2% больше, чем за январь 2020 года). В том числе добытого каменного и бурого угля было реализовано на 4,87 млрд грн (на 4,2% меньше); сырой нефти и природного газа - на 11,68 млрд грн (на 16,3% больше); металлических руд - на 22,27 млрд грн (в 2 раза больше).

Продукции перерабатывающей промышленности за указанный период было реализовано на 125,19 млрд грн (на 19,1% больше, чем за январь 2020 года), из которых за пределы страны - на 54,44 млрд грн. В том числе произведенных пищевых продуктов, напитков и табачных изделий было реализовано на 45,82 млрд грн (на 23,3% больше); продукции металлургического производства, готовых металлических изделий - на 34,27 млрд грн (на 29,1% больше); продукции машиностроения - на 10,97 млрд грн (на 5,5% больше).

Также за январь 2021 года было произведено, передано и распределено электроэнергии на 37,70 млрд грн (на 12,8% больше по сравнению с январем 2020 года), газа - на 16,22 млрд грн (на 58,6% больше).

Как сообщалось, по данным Госстата, за 2020 год отечественной промышленной продукции было реализовано на 2,48 трлн грн, что почти на 0,1% меньше, чем за 2019 год. Продукции добывающей промышленности и разработки карьеров за прошлый год было реализовано на 355,02 млрд грн (на 10,1% меньше, чем за 2019 год); продукции перерабатывающей промышленности - на 1,60 трлн грн (на 0,4% больше); произведено, передано и распределено электроэнергии на 361,76 млрд грн (на 8,9% больше), газа - на 75,32 млрд грн (на 3,2% больше).