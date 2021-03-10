Глава Фискальной службы: Масштаб мошенничества с НДС – в среднем ₴4 миллиарда в месяц

Глава Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник оценивает масштабы мошенничества с налогом на добавленную стоимость в размере 4 млрд грн в месяц.

Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

В частности, говоря о проблеме с так называемыми «скрутками НДС», глава ГФС сказал, что «скрутки» - уклонение от уплаты налогов - «формируют незаконный налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость, и этот налоговый кредит в дальнейшем можно использовать в хозяйственной деятельности, незаконно уменьшать свои налоговые обязательства по НДС или, возможно, заявляться к возмещению НДС из бюджета».

В ответ на вопрос журналиста: «Какой объем этих скруток, действительно ли он достигает 30-40 миллиардов, как сообщалось?» Мельник рассказал: «Оперативные данные, которые мы собираем, позволяют утверждать, что в среднем формируется 4 млрд грн незаконного НДС в месяц. Это очень большие цифры. Поэтому мы определили для себя это одним из приоритетных направлений. Другое направление, где мы наращиваем обороты в работе, - борьба с незаконным оборотом подакцизной продукции, в частности алкоголя».

При этом глава ГФС отметил, что служба открыта к коммуникации с бизнесом и готовит «обновленный формат такого диалога».

«Надо понимать, что наша работа по разрушению схем и ликвидации теневого рынка - это не только об экономической безопасности, а также о помощи бизнесу. Официальные представители торговых марок терпят репутационные убытки из-за существования подделок. Прекращение деятельности теневого сектора экономики создает равные условия для ведения бизнеса. Упростить обмен информацией и наладить диалог поможет проектный Офис для связей с бизнесом, который мы запустим через две недели...», - сообщил Мельник.

«Наша главная цель - выявление и расследование уголовных правонарушений по фактам неуплаты налогов в бюджет. Результатом этой работы должны быть возмещение убытков и решения судов о привлечении к ответственности», - сказал глава ГФС.

По его словам, по результатам 2020 года в направленных следственными подразделениями ГФС в суд уголовных процессах обеспечено возмещение причиненного преступлениями ущерба в размере 1,1 млрд грн. Кроме того, для обеспечения возможности в суде взыскать в бюджет причиненный ущерб в таких уголовных производствах, арестовано имущества на сумму 3,4 млрд грн. За январь-февраль 2021 года сумма возмещенных убытков составляет 368 млн грн и арестованного имущества - 78,6 млн грн.