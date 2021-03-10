Инфляция в Украине в феврале в годовом измерении ускорилась до 7,5% – Госстат

Согласно ее данным, в феврале инфляция сократилась до 1,0%, тогда как в январе она составляла 1,3% и 0,9% в декабре.
Помимо этого, Госстат в феврале-2021 по сравнению с январем-2021 зафиксировал базовую инфляцию на уровне 0,5%, а с начала года – 0,8% (в январе-2021 она составляла 0,3%).
На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. Больше всего (на 7,6-5,5%) подорожали подсолнечное масло, овощи, сахар. На 3,8-1,3% выросли цены на мясо птицы, фрукты, хлеб, говядину, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия, сметану, масло. В то же время на 0,2-0,1% подешевели яйца, кисломолочная продукция, свинина.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, в т.ч. на алкогольные напитки - на 1,4%, табачные изделия - на 1,3%.
Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,8% произошло в основном из-за удешевления природного газа на 6,6%.
Цены на транспорт выросли на 1,6%, в первую очередь, за счет подорожания топлива и масел на 7,3%, проезда в железнодорожном пассажирском транспорте - на 1,9%. В то же время на 1,0% подешевели автомобили.
Как сообщалось, НБУ ожидал ускорения инфляции в первом полугодии 2021 года и по-прежнему прогнозирует ее выход на пике этого года за 8% по сравнению с 6,1% по итогам января и возвращение в целевой диапазон 5% ± 1 п.п. в первом полугодии 2022 года.
Потребительские цены в феврале 2021г, %:
|февраль 2021 к январю 2021
|февраль 2021 к декабрю 2020
|февраль 2021 к февралю 2020
|январь-февраль 2021 к январю-февралю 2020
|Индекс потребительских цен
|1.0
|2.3
|7.5
|6.8
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|2.1
|3.5
|8.5
|7.2
|Продукты питания
|2.2
|3.7
|9.1
|7.7
|Хлеб та хлебопродукты
|2.3
|3.3
|12.5
|11.4
|Хлеб
|2.8
|3.9
|12.0
|10.7
|Макаронные изделия
|1.3
|2.1
|8.9
|8.1
|Мясо и мясопродукты
|1.2
|1.3
|3.6
|2.3
|Рыба та рыбопродукты
|1.5
|2.0
|6.0
|5.3
|Молоко
|1.0
|1.1
|4.3
|4.0
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|0.7
|1.7
|5.2
|4.9
|Яйца
|-0.2
|15.2
|84.5
|66.9
|Масло сливочное
|1.3
|1.7
|5.1
|4.4
|Масло подсолнечное
|7.6
|10.7
|35.4
|30.5
|Фрукты
|3.5
|4.0
|14.9
|14.2
|Овощи
|6.3
|13.2
|-7.4
|-9.8
|Сахар
|5.5
|9.3
|61.7
|58.2
|Безалкогольные напитки
|0.1
|0.4
|2.0
|2.0
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|1.3
|2.3
|9.9
|9.7
|Одежда и обувь
|-3.5
|-7.4
|-4.9
|-5.3
|Одежда
|-3.5
|-7.3
|-5.5
|-5.6
|Обувь
|-3.5
|-7.4
|-4.4
|-5.1
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|-1.8
|4.1
|18.6
|18.5
|Содержание и ремонт жилья
|0.7
|0.9
|4.0
|3.8
|Водоснабжение
|0.1
|11.0
|14.1
|22.2
|Канализация
|0.2
|17.5
|21.6
|28.6
|Содержание домов и придомовых территорий
|1.2
|1.7
|4.1
|3.4
|Электроэнергия
|0.0
|36.6
|36.6
|36.6
|Природный газ
|-6.6
|-10.8
|44.6
|39.4
|Горячая вода, отопление
|0.5
|3.8
|5.6
|4.6
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|0.5
|0.5
|1.3
|1.1
|Здравоохранение
|0.5
|0.9
|8.2
|8.2
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|0.1
|0.4
|8.4
|8.5
|Амбулаторные услуги
|1.6
|2.6
|9.3
|9.0
|Транспорт
|1.6
|2.6
|6.0
|5.2
|Топливо и масла
|7.3
|9.8
|4.4
|-0.2
|Транспортные услуги
|0.5
|0.9
|3.0
|3.1
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|1.9
|0.5
|4.9
|5.5
|Пассажирский автодорожный транспорт
|0.6
|1.0
|2.2
|2.1
|Связь
|0.2
|1.2
|4.2
|4.2
|Отдых и культура
|0.9
|1.5
|1.9
|1.3
|Образование
|0.6
|1.8
|14.0
|13.9
|Рестораны та гостиницы
|0.9
|1.2
|3.7
|3.6
|Разные товары и услуги
|0.6
|1.9
|5.3
|5.4
Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.
Данные: Госстат