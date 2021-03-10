Инфляция в Украине в феврале в годовом измерении ускорилась до 7,5% – Госстат

Рост потребительских цен в Украине по итогам февраля 2021 года ускорился в годовом измерении до 7,5% с 6,1% по итогам января и 5% по итогам декабря 2020 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Согласно ее данным, в феврале инфляция сократилась до 1,0%, тогда как в январе она составляла 1,3% и 0,9% в декабре.

Помимо этого, Госстат в феврале-2021 по сравнению с январем-2021 зафиксировал базовую инфляцию на уровне 0,5%, а с начала года – 0,8% (в январе-2021 она составляла 0,3%).

На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. Больше всего (на 7,6-5,5%) подорожали подсолнечное масло, овощи, сахар. На 3,8-1,3% выросли цены на мясо птицы, фрукты, хлеб, говядину, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия, сметану, масло. В то же время на 0,2-0,1% подешевели яйца, кисломолочная продукция, свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, в т.ч. на алкогольные напитки - на 1,4%, табачные изделия - на 1,3%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,8% произошло в основном из-за удешевления природного газа на 6,6%.

Цены на транспорт выросли на 1,6%, в первую очередь, за счет подорожания топлива и масел на 7,3%, проезда в железнодорожном пассажирском транспорте - на 1,9%. В то же время на 1,0% подешевели автомобили.

Как сообщалось, НБУ ожидал ускорения инфляции в первом полугодии 2021 года и по-прежнему прогнозирует ее выход на пике этого года за 8% по сравнению с 6,1% по итогам января и возвращение в целевой диапазон 5% ± 1 п.п. в первом полугодии 2022 года.



Потребительские цены в феврале 2021г, %:

февраль 2021 к январю 2021 февраль 2021 к декабрю 2020 февраль 2021 к февралю 2020 январь-февраль 2021 к январю-февралю 2020 Индекс потребительских цен 1.0 2.3 7.5 6.8 Продукты питания и безалкогольные напитки 2.1 3.5 8.5 7.2 Продукты питания 2.2 3.7 9.1 7.7 Хлеб та хлебопродукты 2.3 3.3 12.5 11.4 Хлеб 2.8 3.9 12.0 10.7 Макаронные изделия 1.3 2.1 8.9 8.1 Мясо и мясопродукты 1.2 1.3 3.6 2.3 Рыба та рыбопродукты 1.5 2.0 6.0 5.3 Молоко 1.0 1.1 4.3 4.0 Сыр и мягкий сыр (творог) 0.7 1.7 5.2 4.9 Яйца -0.2 15.2 84.5 66.9 Масло сливочное 1.3 1.7 5.1 4.4 Масло подсолнечное 7.6 10.7 35.4 30.5 Фрукты 3.5 4.0 14.9 14.2 Овощи 6.3 13.2 -7.4 -9.8 Сахар 5.5 9.3 61.7 58.2 Безалкогольные напитки 0.1 0.4 2.0 2.0 Алкогольные напитки, табачные изделия 1.3 2.3 9.9 9.7 Одежда и обувь -3.5 -7.4 -4.9 -5.3 Одежда -3.5 -7.3 -5.5 -5.6 Обувь -3.5 -7.4 -4.4 -5.1 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива -1.8 4.1 18.6 18.5 Содержание и ремонт жилья 0.7 0.9 4.0 3.8 Водоснабжение 0.1 11.0 14.1 22.2 Канализация 0.2 17.5 21.6 28.6 Содержание домов и придомовых территорий 1.2 1.7 4.1 3.4 Электроэнергия 0.0 36.6 36.6 36.6 Природный газ -6.6 -10.8 44.6 39.4 Горячая вода, отопление 0.5 3.8 5.6 4.6 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0.5 0.5 1.3 1.1 Здравоохранение 0.5 0.9 8.2 8.2 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 0.1 0.4 8.4 8.5 Амбулаторные услуги 1.6 2.6 9.3 9.0 Транспорт 1.6 2.6 6.0 5.2 Топливо и масла 7.3 9.8 4.4 -0.2 Транспортные услуги 0.5 0.9 3.0 3.1 Пассажирский железнодорожный транспорт 1.9 0.5 4.9 5.5 Пассажирский автодорожный транспорт 0.6 1.0 2.2 2.1 Связь 0.2 1.2 4.2 4.2 Отдых и культура 0.9 1.5 1.9 1.3 Образование 0.6 1.8 14.0 13.9 Рестораны та гостиницы 0.9 1.2 3.7 3.6 Разные товары и услуги 0.6 1.9 5.3 5.4

Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.

Данные: Госстат