Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в IV кв. 2020г вырос на 10,4% - Госстат

По ее данным, объем услуг, реализованных населению в четвертом квартале минувшего года составил 17,4% от общего объема реализованных услуг - 46,05 млрд грн.
Госстат сообщает, что объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом 2020 года увеличился на 10,9%.
Объем реализованных услуг по видам экономической деятельности¹
|Объем реализованных услуг (в рыночных ценах) в 4 кв. 2020г, тыс. грн
|В том числе объем услуг, реализованных населению, тыс. грн
|Всего²
|264195901,9
|46051595,6
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|112891245,6
|6313323,6
|Наземный и трубопроводный транспорт
|48307254,9
|2603105,7
|Пассажирский железнодорожный транспорт междугороднего сообщения
|к/с
|к/с
|Грузовой железнодорожный транспорт
|3888860,8
|53985,8
|Другой пассажирский наземный транспорт
|3339962,0
|2449071,9
|Грузовой автомобильный транспорт, предоставление услуг перевозки
|15204212,9
|52882,9
|Трубопроводный транспорт
|к/с
|к/с
|Водный транспорт
|697259,2
|1209,2
|Авиационный транспорт
|264195901,9
|46051595,6
|Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта
|54428451,9
|1290001,0
|Почтовая и курьерская деятельность
|2870926,9
|962523,7
|Временное размещение и организация питания
|5006926,0
|3428026,8
|Временное размещение
|1245561,5
|754381,6
|Деятельность по обеспечению питанием и напитками
|3761364,5
|2673645,2
|Информация и телекоммуникации
|49539175,4
|14925446,0
|Издательская деятельность
|1009194,7
|80239,3
|Издание программного обеспечения
|290392,8
|195,2
|Издание звукозаписей
|21394,1
|к/с
|Производство кино и видеофильмов, телепрограмм
|1633363,8
|271390,6
|Деятельность в сфере радио и телевещания
|4266339,6
|337433,5
|Телекоммуникации (электросвязь)
|22388314,2
|13971075,2
|Компьютерное программирование и предоставление других информационных услуг
|14493459,8
|13672,9
|Операции с недвижимым имуществом
|23863817,8
|1064818,0
|Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
|361782,9
|32272,1
|Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества
|22607103,0
|653176,1
|Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта
|894931,9
|379369,8
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|34357565,2
|1118823,3
|Деятельность в сферах права, бухучета
|4183297,3
|102184,6
|Деятельность в сфере архитектуры и инжиниринга, предоставление услуг технического консультирования
|8091389,9
|366121,0
|Технические испытания и исследования
|1439102,9
|44015,3
|Научные исследования и разработки
|3328734,7
|56520,9
|Рекламная деятельность и исследования конъюнктуры рынка
|13407469,1
|471622,1
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|19284453,8
|4417060,6
|Аренда, прокат и лизинг
|4196633,7
|46388,8
|Деятельность по трудоустройству
|1919060,9
|33114,4
|Деятельность турагентств, туроператоров, предоставление других услуг по бронированию и связанная с этим деятельность
|1289422,0
|1019274,9
|Деятельность охранных служб и проведения расследований
|3207600,1
|124309,0
|Обслуживание зданий и территорий
|5991728,0
|2999390,3
|Административная и вспомогательная офисная деятельность, другие вспомогательные коммерческие услуги
|2680009,1
|194583,2
|Образование
|6086863,0
|5600419,9
|Здравоохранение и предоставление социальной помощи
|10805431,2
|8279716,0
|Искусство, спорт, развлечения и отдых
|1297675,0
|639187,3
|Предоставление других услуг
|1062748,9
|264774,1
¹ Информация по предприятиям, основным видом деятельности которых является предоставление рыночных нефинансовых услуг, без учета объемов услуг, предоставляемых физлицами - предпринимателями
² Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, зоны проведения ООС в Донецкой и Луганской областях.
к - данные не публикуются в целях обеспечения выполнения требований Закона Украины" "О государственной статистике" "конфиденциальности информации.
Госстат Украины.