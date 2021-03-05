Минэкономики отказалось создавать второе госпредприятие для закупки лекарств

Министерство экономики считает нецелесообразным предоставлять государственной акционерной компании (ГАК) "Лекарства Украины" статус централизованной закупочной организации (ЦЗО).

Об этом заместитель министра экономического развития Светлана Панаиотиди сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Учитывая предоставленную ГАК "Лекарства Украины" информацию о финансовом положении общества, отсутствие опыта в роли закупщика, обоснованных расчетов относительно возможности финансового обеспечения деятельности ЦЗО, а также наличие ЦЗО ГП "Медицинские закупки Украины", определенного Кабмином, пока не представляется целесообразным наделение функцией ЦЗО общества", - сообщила Панаиотиди.

Замминистра уточнили, что "Лекарства Украины" в 2018-2020 годах приняли участие в 205 процедурах закупок, победив в 92 из них. Однако за этот период компания отсутствует информация о проведенных самим госпредприятием закупках, что свидетельствует об отсутствии такого опыта.

Кроме того, в своей заявке "Лекарства Украины" указало в качестве потенциальных клиентов медицинские учреждения Минздрава, закупочной организацией для которых уже определено ГП "Медицинские закупки Украины".

Как сообщалось, в январе Кабинет министров поручил Минэкономики отработать вопрос определения ГАК "Лекарства Украины" централизованной закупочной организацией.

В ноябре 2020 года Кабинет министров определил ГП "Медицинские закупки Украины" централизованной закупочной организацией (ЦЗО) в сфере здравоохранения.

В последний год глава ГП "МЗУ" Асен Жумадилов неоднократно обвинял Минздрав в блокировании работы предприятия и попытках в ручном режиме согласовывать закупки.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов обвинял руководство ГП "Медицинские закупки Украины" в неэффективной работе. После обвинений Минздрава в срыве переговоров о закупке вакцин в пользу частного дилера китайского производителя Sinovac, Степанов добился передачи закупок вакцин британскому агентству Crown Agency.

Как сообщалось, Кабинет министров 28 октября 2020 года назначил и.о. главы ПАО "Государственная акционерная компания "Лекарства Украины" Наталью Галенко.