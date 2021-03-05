В Украине в этом году спрос на подержанные легковые авто вырос в 4,4 раза

В Украине за январь-февраль 2021 года было зарегистрировано 53 тыс. подержанных легковых импортных автомобилей, в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром).

Отмечается, что в феврале в Украину было импортировано 33,7 тыс. легковых авто, из которых - 24,4 тыс. бывших в употреблении. Таким образом доля подержанных машин на рынке легковых авто составила 81%.

Наиболее популярной маркой подержанных импортных легковых авто стала Volkswagen: 4599 тыс авто этой марки украинцы зарегистрировали в феврале этого года. На втором месте по популярности оказалась Ford - 2609 тыс. регистраций подержанных авто в феврале. Третье место заняла марка Renault - 2233 тыс. регистраций. На четвертом месте Skoda - 2173 приобретено в феврале. Пятое место заняла Hyundai - 1775 авто.

Как сообщал Укринформ, в 2020 году в Украине было зарегистрировано 353,4 тыс. подержанных и 85,5 тыс. новых легковых авто.