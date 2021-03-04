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Константин Кушнер
Пенсионному фонду не хватило 3,7 млрд грн на выплату пенсий в январе-феврале
17:38 04.03.2021 |
Пенсионному Фонду Украины (ПФУ) не хватило 3,7 млрд гривень на выплату пенсий в 2021 году. Из-за трудностей с доходами Фонд снова перекрывал недостачу за счет займов у у Госказначейства. По состоянию на начало марта, общий долг Фонда перед ГКУ составляет 65,8 млрд гривень или 1,6% ВВП, сообщается на странице аналитического центра CASE Ukraine в Facebook.
Отмечается, что в феврале темпы роста доходов Фонда ускорились до 13,3% год-к-году, в сравнении с увеличением 5% год-к-году в прошлом месяце. Это все равно ниже плана - бюджет ПФУ предусматривает рост собственных доходов в среднем за год на 14,8%.
В начале года государство увеличило размер минимальной заработной платы на 20%, по мнению аналитиков центра, это должно было отразиться на бюджете Пенсионного фонда.
"Пока такое стремительное поднятие минималки себя не оправдало", - отмечается в сообщении CASE Ukraine.
Расходы Пенсионного фонда в 2020 году составили 504 млрд гривень, 301,7 млрд гривень - собственные доходы, остальные 202,3 млрд гривень - дотации из госбюджета.
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