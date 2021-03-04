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Шмыгаль хочет видеть Витренко министром энергетики и вице-премьером
15:59 04.03.2021 |
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль хотел бы видеть Юрия Витренко министром энергетики, а также вице-премьером в правительстве. Это необходимо для управления энергетической сферой.
Об этом он сказал на пресс-конференции.
Как отметил Шмыгаль, кандидатура Витренко является "одной из лучших" на пост главы Минэнерго, поскольку он удален от различных групп влияния в энергетической сфере.
По его словам, совмещение министерского поста с должностью вице-премьера необходимо для "лучшей координации" в управлении энергетической сферой.
Напомним, 28 января Верховная рада не смогла назначить Витренко новым министром энергетики. За него проголосовали только 204 нардепа при 226 минимально необходимых. При этом фракция "Слуга народа" дала всего 177 голосов.
Однако затем Верховная рада под давлением президента Владимира Зеленского смогла вернуть исполняющим обязанности министров широкие полномочия. Это означает не только свободу действий для Юрия Витренко в кресле главы Минэнерго, но и тактическую победу Банковой в противостоянии с парламентом и лично спикером Дмитрием Разумковым.
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